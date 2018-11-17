Васильев раскритиковал Лигу 1 за отсутствие поддержки «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев принял участие в заседании Лиги 1, посвященному публикациям ресурса Football Leaks о нарушениях клуба и «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей.

Сообщалось, что президент «монегасков» Дмитрий Рыболовлев заплатил как минимум 140 миллионов евро, чтобы обойти правило.

По данным источника, Васильев обвинил руководство и представителей клубов Лиги 1 в том, что они не поддержали «Монако». При этом другие участники собрания сказали, что выступают за «Монако».

Ранее представитель Рыболовлева Дмитрий Чекин сказал, что его россиянин не собирается покидать клуб и будет продолжать его развитие.