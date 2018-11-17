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    Васильев раскритиковал Лигу 1 за отсутствие поддержки «Монако»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев принял участие в заседании Лиги 1, посвященному публикациям ресурса Football Leaks о нарушениях клуба и «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей.

    Сообщалось, что президент «монегасков» Дмитрий Рыболовлев заплатил как минимум 140 миллионов евро, чтобы обойти правило.

    По данным источника, Васильев обвинил руководство и представителей клубов Лиги 1 в том, что они не поддержали «Монако». При этом другие участники собрания сказали, что выступают за «Монако».

    Ранее представитель Рыболовлева Дмитрий Чекин сказал, что его россиянин не собирается покидать клуб и будет продолжать его развитие.

    Источник: L'Équipe

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    17.11.2018 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 17 ноября 2018, 13:38

      Поддержание штанов - забота их обладателя...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 ноября 2018, 13:27

      Вот с у к и , взятки не берут, па дл ы!

      3
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 17 ноября 2018, 12:59

      Как можно быть клиентом своему представителю? Или что-то недопонимаю здесь?

      2
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      Рейтинг: +86

      Razors > Бомбардиръ 17 ноября 2018, 13:10

      Чекин представляет интересы Рыболовлева. То есть Рыболовлев пользуется услугами чекина как представителя и соответственно является его клиентом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ > Razors 17 ноября 2018, 13:25

      А мне кажется, что представитель работает на своего патрона, так что услугами не пахнет здесь.

      0
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