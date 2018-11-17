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    Представитель: «Рыболовлев не продаст «Монако». Он намерен продолжать развивать клуб»

    Дмитрий Чечкин, представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, рассказал о планах своего клиента.

    «Пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой. Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.

    Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как всегда это делал начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал Чечкин.

    Напомним, 5-го ноября ресурс Football Leaks сообщил о том, что россиянин инвестировал 140 миллионов в обход финансового фэйр-плей.

    Источник: Чемпионат

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    17.11.2018 12:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -5

      Govy 17 ноября 2018, 21:48

      Полагаю клуб будет первым ,что придется скидывать.....

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