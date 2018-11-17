Представитель: «Рыболовлев не продаст «Монако». Он намерен продолжать развивать клуб»

Дмитрий Чечкин, представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, рассказал о планах своего клиента.

«Пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой. Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.

Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как всегда это делал начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал Чечкин.

Напомним, 5-го ноября ресурс Football Leaks сообщил о том, что россиянин инвестировал 140 миллионов в обход финансового фэйр-плей.