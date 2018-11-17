Дешам: «Закономерно, что мы проиграли Голландии»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил исход матча пятого тура Лиги А Лиги наций против голландцев (0:2). Специалист считает поражение закономерным.

«Закономерный проигрыш. Соперник играл качественно, интенсивно. Разница между двумя командами была значительной. Это неприятно», – цитирует Дешама Goal.

Французы потеряют первое место в группе, если голландцы наберут очки в последнем матче с Германией.