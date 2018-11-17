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    Дешам: «Закономерно, что мы проиграли Голландии»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил исход матча пятого тура Лиги А Лиги наций против голландцев (0:2). Специалист считает поражение закономерным.

    «Закономерный проигрыш. Соперник играл качественно, интенсивно. Разница между двумя командами была значительной. Это неприятно», – цитирует Дешама Goal.

    Французы потеряют первое место в группе, если голландцы наберут очки в последнем матче с Германией.

    Источник: Goal

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    17.11.2018 10:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 16:12

      Былые заслуги сборной Франции ушли в прошлое.Теперь Титул Чемпиона надо доказывать хорошей игрой.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 14:07

      а чемпион то липовый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 14:06

      где ваш хвалёный якобы лучший футболист планеты малышок Гризманчик, а он вчера играл или нет да и Мбаппе уже зазвездился

      0
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 17 ноября 2018, 12:15

      Проигрыш закономерен, голландцы выглядели свежее и тактичнее. С Победой!

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