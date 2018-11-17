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    Ари – второй в списке самых возрастных дебютантов сборной России

    Нападающий «Краснодара» Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против сборной Германии (0:3). Футболиста заменили во втором тайме.

    Натурализованный бразилец провел первый матч за сборную в 32 года. Старше его дебютировал только завершивший карьеру Олег Кузьмин – на момент первой игры (2015 год) защитнику было 34 года.

    Ари выступает в нашей стране с 2010 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 09:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 ноября 2018, 16:29

      Даже в колхозах старых бычков заранее выбраковывают. Не оставляют, чтоб племя не портил. Ну, перекрыл Ари какому-то молодому россиянину дорогу - это разумно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 16:05

      Теперь все оказалось понятным.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 ноября 2018, 14:12

      И зачем он сборной нужен?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 13:17

      Сейчас самое время, чтобы строить новую сборную на перспективу, а не натурализованных возрастных дебютантов приглашать. Тем более есть на многих позициях хорошая молодёжь. Бушманов уже с такой молодёжкой ничего не добился, так и в сборную ребята не попадут из-за подобной кадровой политики на сиюминутный результат.

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 ноября 2018, 12:42

      Игнатьева и Чалова надо ставить в нападение

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 ноября 2018, 11:58

      Прискорбно, что не думаем о будущем сборной............

      1
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 17 ноября 2018, 11:30

      Лев после ЧМ психанул и делает новую, молодую команду с прицелом на ЧЕ... Мы же опять молодежь игнорируем и собираем кого непопадя из клуба "кому за тридцать"... Зачем нам это нужно? Не понимаю и понимать не могу и не хочу... Дебилы б*я (не мое выражение, но очень точное)..

      4
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      Рейтинг: +67857

      portero > BarStep 17 ноября 2018, 12:42

      Леву не хватило смелости поставить молодых на ЧМ , ведь он их уже видел в деле на КК .
      а ведь у нас тренеров меняют как перчатки,( не давая поработать) а в германии они обычно сами уходят

      7
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 10:49

      такого бардака ни в одной федерации футбола в мире нет когда приглашают возрастного иностранца и в добавок такого супер игрока как Заболотный за такие вещи их надо всех гнать поганой метлой из футбола и близко не подпускать к руководству и организации федерации но у нас им ещё и ордена повесят и пожизненные титулы дадут как типа почётный президент Колосков

      5
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 10:39

      И как было видно по матчу и не сильно нужен, как и Заболотный

      5
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > Skull_Boy 17 ноября 2018, 10:41

      Заболотный суперфорвард)) его статистика мячей поражает

      3
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      Рейтинг: +67857

      portero > sssrspartak 17 ноября 2018, 12:44

      ну человек явно не в лучшем состоянии , а его тащат в сборную? он в Зените боится по воротам бить, как его в сборную можно брать?

      7
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