Ари – второй в списке самых возрастных дебютантов сборной России

Нападающий «Краснодара» Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против сборной Германии (0:3). Футболиста заменили во втором тайме.

Натурализованный бразилец провел первый матч за сборную в 32 года. Старше его дебютировал только завершивший карьеру Олег Кузьмин – на момент первой игры (2015 год) защитнику было 34 года.

Ари выступает в нашей стране с 2010 года.