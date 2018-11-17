Куман: «Сборная Голландии доминировала над чемпионом мира»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал исход матча пятого тура Лиги А Лиги наций против французов (2:0). Специалист доволен своей командой.

«То, как мы играли сегодня, как доминировали над чемпионами мира, это что-то невероятное. Сначала было нелегко, но затем французам стал тяжело даваться прессинг и им пришлось поменять свою схему. Это самый лучший комплимент в адрес сборной Нидерландов.

Мы вели эту игру, каждую секунду матча мы знали, что должны делать. Заслужили эту победу. Могли забить больше, но Уго Льорис был невероятно хорош сегодня. Это великолепный результат, но самое главное то, как мы сыграли», – сказал Куман.

Голландцы в своей группе идут вторыми, французы – первыми.