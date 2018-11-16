Гендиректор «Уфы»: «Я сказал Семаку: «У «Зенита» должен быть российский тренер. Это будет крутяк!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об уходе Сергея Семака в «Зенит» с поста главного тренера команды.

– Про Семака говорят, что он человек без изъянов. Какое впечатление оставил у вас?

– С Богданычем – хоть куда! Мы с ним договорились о продлении контракта всего за два месяца до его окончания. «Богданыч, ай-да подпишем!», – предлагал ему заранее. Он говорит: «Камилыч, ну мы же договорились?» «Договорились». «Ну и все. Зачем сейчас это делать?» Потом, когда уже время пришло, подписали. И он сразу же ушeл.

– Позволив «Уфе» заработать.

– Ага, подписал новое соглашение, а там сумма компенсации уже указана (смеется). Вот такой разговор. И как таких людей не уважать?

– В адекватности Семака вообще невозможно сомневаться.

– Согласен. Он человек необычный, очень грамотный. Сейчас для него «Зенит» – большое испытание. Прогнозировать, кто будет чемпионом, – крамола, но думаю, у Богданыча все будет хорошо.

– Как он вам сказал об уходе?

– Сказал: «Так и так, есть интерес». Я ему ответил лишь: «Круто! У «Зенита» должен быть российский тренер. Это будет крутяк!». Он засмущался: «Камилыч, да ладно, что ты. Съезжу, поболтаю – думаю, это несерьезно». Раз съездил, второй. До его последней встречи мы так и не знали, уйдет или нет.