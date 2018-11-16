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    Гендиректор «Уфы»: «Я сказал Семаку: «У «Зенита» должен быть российский тренер. Это будет крутяк!»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об уходе Сергея Семака в «Зенит» с поста главного тренера команды.

    Про Семака говорят, что он человек без изъянов. Какое впечатление оставил у вас?

    – С Богданычем – хоть куда! Мы с ним договорились о продлении контракта всего за два месяца до его окончания. «Богданыч, ай-да подпишем!», – предлагал ему заранее. Он говорит: «Камилыч, ну мы же договорились?» «Договорились». «Ну и все. Зачем сейчас это делать?» Потом, когда уже время пришло, подписали. И он сразу же ушeл.

    – Позволив «Уфе» заработать.

    – Ага, подписал новое соглашение, а там сумма компенсации уже указана (смеется). Вот такой разговор. И как таких людей не уважать?

    – В адекватности Семака вообще невозможно сомневаться.

    – Согласен. Он человек необычный, очень грамотный. Сейчас для него «Зенит» – большое испытание. Прогнозировать, кто будет чемпионом, – крамола, но думаю, у Богданыча все будет хорошо.

    – Как он вам сказал об уходе?

    Сказал: «Так и так, есть интерес». Я ему ответил лишь: «Круто! У «Зенита» должен быть российский тренер. Это будет крутяк!». Он засмущался: «Камилыч, да ладно, что ты. Съезжу, поболтаю – думаю, это несерьезно». Раз съездил, второй. До его последней встречи мы так и не знали, уйдет или нет.

    Источник: Чемпионат

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    16.11.2018 22:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 11:53

      Вот кто его знает ,но после ухода Семака Уфа скатилась по турнирной таблице.

      2
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 17 ноября 2018, 10:16

      Кузя, снимай маску и заканчивай Универ. Крутяк, блин.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 00:46

      будет крутяк весной Зенит на 4-5 месте

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 ноября 2018, 00:20

      Сплошное вась-вась

      0
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