Касильяс: «Я бы согласился вернуться в «Реал»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс ответил на вопрос о возможном возвращении в «Реал».

«Если позвонят из сборной Испании и попросят вернуться, я буду очень рад.

Если бы позвонили из «Реала»? Я бы, конечно, согласился. Я не могу забыть место, где я вырос. Но я думаю, что уход был правильным выбором. Было бы хуже, если бы я остался», – сказал Касильяс.

Касильяс – воспитанник «Реала», он выступал за клуб до 2015 года. Сейчас футболисту 37 лет.