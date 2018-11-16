Касильяс: «Я бы согласился вернуться в «Реал»

Там и так сейчас Куртуа и Навас ,борются за место в воротах.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс ответил на вопрос о возможном возвращении в «Реал».
«Если позвонят из сборной Испании и попросят вернуться, я буду очень рад.
Если бы позвонили из «Реала»? Я бы, конечно, согласился. Я не могу забыть место, где я вырос. Но я думаю, что уход был правильным выбором. Было бы хуже, если бы я остался», – сказал Касильяс.
Касильяс – воспитанник «Реала», он выступал за клуб до 2015 года. Сейчас футболисту 37 лет.