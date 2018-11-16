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    Касильяс: «Я бы согласился вернуться в «Реал»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс ответил на вопрос о возможном возвращении в «Реал».

    «Если позвонят из сборной Испании и попросят вернуться, я буду очень рад.

    Если бы позвонили из «Реала»? Я бы, конечно, согласился. Я не могу забыть место, где я вырос. Но я думаю, что уход был правильным выбором. Было бы хуже, если бы я остался», – сказал Касильяс.

    Касильяс – воспитанник «Реала», он выступал за клуб до 2015 года. Сейчас футболисту 37 лет.

    Источник: L'Equipe

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    16.11.2018 22:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 11:36

      Там и так сейчас Куртуа и Навас ,борются за место в воротах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 17 ноября 2018, 08:32

      Кто возьмет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 ноября 2018, 08:24

      Согласился бы, да они не берут

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 ноября 2018, 00:45

      Если в качестве тренеров вратарей.

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 17 ноября 2018, 00:35

      Ну так возвращайся. Вакансия уборщика всегда открыта

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 ноября 2018, 00:26

      Твоя великолепная эпоха прошла!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 17 ноября 2018, 00:01

      Даже не мечтай, не позовут.

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 16 ноября 2018, 23:55

      Многие бы согласились туда вернуться. Но только когда Перес уйдет.

      0
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      Рейтинг: +1409

      Hoahin 16 ноября 2018, 23:45

      Легенда

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