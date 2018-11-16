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    Гендиректор «Уфы»: «Все думали, что трансфер Зинченко в «Сити» – бредовая фантазия»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере полузащитник Александра Зинченко в «Манчестер Сити» в 2016 году.

    «Самая дорогая продажа в истории «Уфы»? Зинченко. Хотя его можно было продать намного дороже. Саша просто захотел именно в «Манчестер Сити». Другой клуб АПЛ предлагал баснословные деньги, была очень большая заинтересованность, но я не жалею.

    Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле». История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали.

    Когда сделка состоялась, никто не верил. Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела. Мы и сейчас сдерживаем информацию по трансферам», – сказал Газизов.

    В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» четыре игры во всех турнирах.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2018 22:01
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 17 ноября 2018, 15:39

      Зинченко 100%-ный украинец! То ли полировать попой лавку в Англии за хорошие деньги, то ли за копейки бегать в Башкирии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 17 ноября 2018, 09:57

      Ну и где этот Зинченко сейчас?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > sergeIKAZ 17 ноября 2018, 10:51

      в полной опе

      1
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