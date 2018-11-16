Гендиректор «Уфы»: «Все думали, что трансфер Зинченко в «Сити» – бредовая фантазия»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере полузащитник Александра Зинченко в «Манчестер Сити» в 2016 году.

«Самая дорогая продажа в истории «Уфы»? Зинченко. Хотя его можно было продать намного дороже. Саша просто захотел именно в «Манчестер Сити». Другой клуб АПЛ предлагал баснословные деньги, была очень большая заинтересованность, но я не жалею.

Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле». История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали.

Когда сделка состоялась, никто не верил. Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела. Мы и сейчас сдерживаем информацию по трансферам», – сказал Газизов.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» четыре игры во всех турнирах.