Раньери – после назначения в «Фулхэм»: «Важно не думать о чудесах»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал назначение в клуб.

«Мы должны много работать. Это [победа в АПЛ с «Лестером» в сезоне-2015/16 – прим. «Бомбардира»] был бонус, чудо. Забудьте об этом. Сейчас важно не думать о чудесах.

Впереди будет много сражений, важно быть готовым к ним вместе – клубу, игрокам, болельщикам. Всем вместе.

Фанаты должны поддерживать нас в тяжелые моменты, сейчас тяжелый момент», – сказал Раньери.

«Фулхэм» с 5-ю очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.