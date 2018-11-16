Раньери – после назначения в «Фулхэм»: «Важно не думать о чудесах»

Да уж, времена не просто тяжелые, а безвыходные....
Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал назначение в клуб.
«Мы должны много работать. Это [победа в АПЛ с «Лестером» в сезоне-2015/16 – прим. «Бомбардира»] был бонус, чудо. Забудьте об этом. Сейчас важно не думать о чудесах.
Впереди будет много сражений, важно быть готовым к ним вместе – клубу, игрокам, болельщикам. Всем вместе.
Фанаты должны поддерживать нас в тяжелые моменты, сейчас тяжелый момент», – сказал Раньери.
«Фулхэм» с 5-ю очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.