Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Раньери – после назначения в «Фулхэм»: «Важно не думать о чудесах»

    Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал назначение в клуб.

    «Мы должны много работать. Это [победа в АПЛ с «Лестером» в сезоне-2015/16 – прим. «Бомбардира»] был бонус, чудо. Забудьте об этом. Сейчас важно не думать о чудесах.

    Впереди будет много сражений, важно быть готовым к ним вместе – клубу, игрокам, болельщикам. Всем вместе.

    Фанаты должны поддерживать нас в тяжелые моменты, сейчас тяжелый момент», – сказал Раньери.

    «Фулхэм» с 5-ю очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      Харут 17 ноября 2018, 19:25

      Да уж, времена не просто тяжелые, а безвыходные....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 ноября 2018, 21:34

      100+ млн на трансферы. 5 очков, последнее место.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 