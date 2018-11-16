Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маркизио: «Предложения от «ПСЖ» и из Китая? Я рад, что в итоге выбрал «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, как проходит его адаптация в клубе из Санкт-Петербурга, в который он перешел из туринского «Ювентуса» этим летом.

    — У витязя [на картине Васнецова «Витязь на распутье»] было три пути. Прямо как у вас этим летом — «Зенит», «ПСЖ» и Китай.
    — Витязю было посложнее. Все-таки он теряет или меч, или коня, или голову. Я же ничего не терял. У меня было три великолепных перспективы. И я рад, что в итоге выбрал «Зенит». Так что ничего не потерял, а только приобрел.

    — Недавно вы говорили, что чемпионат России — это прежде всего хорошая физическая готовность. Но кажется, что как раз ее сейчас «Зениту» и не хватает.
    — Не забывайте: сейчас середина ноября. Мы играем уже много месяцев подряд. Наши футболисты набегали сотни километров. Плюс многие игроки нашей команды участвовали в чемпионате мира. У них не было летних каникул, они вообще не отдыхали. Так что где-то из-за этого мы недобрали очки. Понимаем, что нам нужно восстанавливаться, играть лучше, активнее. Но у нас все для этого есть. Будем работать.

    — Сергей Семак говорил, что вы пока еще не набрали оптимальные кондиции. Когда мы сможем увидеть вас готовым на сто процентов?
    — Дело не в том, что я не готов физически. С этим проблем нет. Мне просто нужно привыкнуть к игре в российском чемпионате. Подход к игре здесь отличается от того, что я видел в Европе. В России команды играют иначе. Здесь все иначе. Здесь очень много длинных передач во время матча. Футболисты стараются меньше времени проводить с мячом, а скорее передают его через длинные пасы. А там уже борются за мяч. Игра выстроена по-другому. И к этому нужно привыкнуть. На это нужно какое-то время. А физически я полностью готов, — заявил Маркизио.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 10:50

      Временами показывает уверенную игру но есть и грубые ошибки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:30

      Может в самом деле ему в Китай поехать7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 16 ноября 2018, 20:37

      "Футболисты стараются меньше времени проводить с мячом, а скорее передают его через длинные пасы. А там уже борются за мяч"
      Вот это больше всего и бесит. Все забрасывают вперед мяч а там хай как будет ,авось до ворот добегут и ударят по воротам, так и проходит 90 минут , кому повезет забить, забирает свои 3 очка и доволе.н

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 16 ноября 2018, 20:09

      Философия,блин ещё раз философия...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 