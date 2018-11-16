Маркизио: «Предложения от «ПСЖ» и из Китая? Я рад, что в итоге выбрал «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, как проходит его адаптация в клубе из Санкт-Петербурга, в который он перешел из туринского «Ювентуса» этим летом.

— У витязя [на картине Васнецова «Витязь на распутье»] было три пути. Прямо как у вас этим летом — «Зенит», «ПСЖ» и Китай.

— Витязю было посложнее. Все-таки он теряет или меч, или коня, или голову. Я же ничего не терял. У меня было три великолепных перспективы. И я рад, что в итоге выбрал «Зенит». Так что ничего не потерял, а только приобрел.

— Недавно вы говорили, что чемпионат России — это прежде всего хорошая физическая готовность. Но кажется, что как раз ее сейчас «Зениту» и не хватает.

— Не забывайте: сейчас середина ноября. Мы играем уже много месяцев подряд. Наши футболисты набегали сотни километров. Плюс многие игроки нашей команды участвовали в чемпионате мира. У них не было летних каникул, они вообще не отдыхали. Так что где-то из-за этого мы недобрали очки. Понимаем, что нам нужно восстанавливаться, играть лучше, активнее. Но у нас все для этого есть. Будем работать.

— Сергей Семак говорил, что вы пока еще не набрали оптимальные кондиции. Когда мы сможем увидеть вас готовым на сто процентов?

— Дело не в том, что я не готов физически. С этим проблем нет. Мне просто нужно привыкнуть к игре в российском чемпионате. Подход к игре здесь отличается от того, что я видел в Европе. В России команды играют иначе. Здесь все иначе. Здесь очень много длинных передач во время матча. Футболисты стараются меньше времени проводить с мячом, а скорее передают его через длинные пасы. А там уже борются за мяч. Игра выстроена по-другому. И к этому нужно привыкнуть. На это нужно какое-то время. А физически я полностью готов, — заявил Маркизио.