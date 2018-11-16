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    Комментатор сообщил, что Игуаин хочет досрочно покинуть «Милан». Брат форварда обвинил его во лжи

    Бывший защитник, а ныне телекомментатор Массимо Брамбати сообщил, что нападающий «Милана» Гонсало Игуаин недоволен командой и хочет досрочно вернуться в «Ювентус». Как утверждает Брамбати, об это ему якобы лично сообщил брат и агент аргентинца Николас Игуаин.

    В ответ на это Николас Игуаин обратился к Брамбати в твиттере, обвинив его в распространении ложной информации.

    «Мне жаль, Мистер Брамбати, но мы никогда не видели друг друга, и мы не знаем друг друга.

    Поэтому не лгите ни о моем брате, ни обо мне. Спасибо», – написал Николас Игуаин.

    Права на Игуаина принадлежат «Ювентусу». Летом этого года «Милан» взял нападающего в аренду сроком на один сезон.

    Источник: Football Italia

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    16.11.2018 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      Харут 17 ноября 2018, 19:26

      За такие бабки и быть недовольным....

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