Комментатор сообщил, что Игуаин хочет досрочно покинуть «Милан». Брат форварда обвинил его во лжи

Бывший защитник, а ныне телекомментатор Массимо Брамбати сообщил, что нападающий «Милана» Гонсало Игуаин недоволен командой и хочет досрочно вернуться в «Ювентус». Как утверждает Брамбати, об это ему якобы лично сообщил брат и агент аргентинца Николас Игуаин.

В ответ на это Николас Игуаин обратился к Брамбати в твиттере, обвинив его в распространении ложной информации.

«Мне жаль, Мистер Брамбати, но мы никогда не видели друг друга, и мы не знаем друг друга.

Поэтому не лгите ни о моем брате, ни обо мне. Спасибо», – написал Николас Игуаин.

Права на Игуаина принадлежат «Ювентусу». Летом этого года «Милан» взял нападающего в аренду сроком на один сезон.