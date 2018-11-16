Ловрен: «Я хорошенько врезал Рамосу локтем. Иди и поговори теперь»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к защитнику Испании и «Реала» Серхио Рамосу после победы в матче пятого тура Лиги наций (3:2).

Ловрен и Рамос обменялись колкими словами перед игрой. Их вражда длится с финала Лиги чемпионов-2017/18, в котором испанец травмировал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, вынудив его покинуть поле еще до перерыва.

«Ха-ха! 3-2!. Я хочу поприветствовать тебя. Иди и поговори теперь... Я хорошенько врезал ему локтем.

Это куча трусов [футболисты сборной Испании]», – сказал Ловрен в прямом эфире из раздевалки в своем инстаграме после матча.

После матча с Хорватией Рамос покинул расположение сборной Испании из-за травмы приводящей мышцы, с которой провел всю игру.