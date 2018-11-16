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    Ловрен: «Я хорошенько врезал Рамосу локтем. Иди и поговори теперь»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к защитнику Испании и «Реала» Серхио Рамосу после победы в матче пятого тура Лиги наций (3:2).

    Ловрен и Рамос обменялись колкими словами перед игрой. Их вражда длится с финала Лиги чемпионов-2017/18, в котором испанец травмировал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, вынудив его покинуть поле еще до перерыва.

    «Ха-ха! 3-2!. Я хочу поприветствовать тебя. Иди и поговори теперь... Я хорошенько врезал ему локтем.

    Это куча трусов [футболисты сборной Испании]», – сказал Ловрен в прямом эфире из раздевалки в своем инстаграме после матча.

    После матча с Хорватией Рамос покинул расположение сборной Испании из-за травмы приводящей мышцы, с которой провел всю игру.

    Источник: Football Espana

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    16.11.2018 16:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14

      YoRkA 16 ноября 2018, 20:14

      Детский сад какой-то. Если есть, что сказать - так приди и разберись с человеком с глазу на глаз. А они как девочки, за волосы друг друга дёргают исподтишка.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 16 ноября 2018, 20:07

      Многие Рамоса не любят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      Fin035 16 ноября 2018, 18:42

      Нашел чем хвалиться! Не футболисты а звери какие то! Этот Ловрен ни чем не лучше Рамоса, а может и хуже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 16 ноября 2018, 18:37

      Наконец-то, и Рамосу досталось

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 16 ноября 2018, 17:20

      выиграли в конце матча, а что ты не вспоминаешь первую игру когда 6 получили

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > серега кашин 16 ноября 2018, 17:59

      и там , и трм 3 очка !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      MU868686 16 ноября 2018, 17:05

      Ловрен,Рамос нет на вас Рой Кина,Виера,Давидса,и остальных зверей на поле,они бы вам ноги оторвали

      6
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > MU868686 16 ноября 2018, 17:32

      Шемберас, Алдонин...Вернблум... Эх, какие бойцы тоже были...

      6
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > MU868686 16 ноября 2018, 18:04

      это на Рамоса Ловрен нашелся... Деян как крыса никогда себя не вел на поле

      4
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      ...
      Рейтинг: +101488

      sv1969 > Vickont 16 ноября 2018, 18:04

      Серёга Горлукович)))

      4
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      Рейтинг: +665

      _MATRIX_ > MU868686 16 ноября 2018, 18:15

      Япа Стама.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Vickont 17 ноября 2018, 00:47

      ковтуна забыл))))

      0
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 16 ноября 2018, 16:34

      красава! не зассал и врезал, уважаю!

      9
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 16 ноября 2018, 16:25

      Ну просто малые дети. Ремня бы им обоим.

      7
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