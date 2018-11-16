«Милан» хочет арендовать Фабиньо у «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может сменить клуб из-за недостатка игровой практики.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Милан», который намерен арендовать его в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб хочет заменить бразильцем Лукаса Билью, выбывшего примерно на четыре месяца из-за травмы.

Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако» этим летом за 45 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев восемь матчей во всех турнирах.