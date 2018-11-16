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    «Милан» хочет арендовать Фабиньо у «Ливерпуля»

    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может сменить клуб из-за недостатка игровой практики.

    Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Милан», который намерен арендовать его в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб хочет заменить бразильцем Лукаса Билью, выбывшего примерно на четыре месяца из-за травмы.

    Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако» этим летом за 45 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев восемь матчей во всех турнирах.

    Источник: RMC

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    16.11.2018 14:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 16 ноября 2018, 20:23

      Окс вернется, вообще стухнет на скамейке

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 16 ноября 2018, 17:10

      Да, но те кто выпал из Ливерпуля - очень редко потом возвращаются, как пример - Ориги.

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      Рейтинг: +369

      rossonero666 > vick-north-west 16 ноября 2018, 18:04

      А есть пример Сусо. Нормально играет. Тьфу-тьфу

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > rossonero666 16 ноября 2018, 20:23

      старательный парень потому что !

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 16:52

      У "Ливера" есть резон в этом сезоне приличная конкуренция в середине поля и Фабиньо её поигрывает. Есть резон попробовать поиграть в аренде для игровой практики и тонуса.

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