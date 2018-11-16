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    Кобелев: «Нужно менять всю систему подготовки в РПЛ. То, что мы сейчас видим, – это бардак»

    Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о поражении сборной России от Германии (0:3) в товарищеском матче.

    «Мы видели, что главная проблема наших футболистов – это переключение скоростей. На первых минутах было видно, что немцы играют на других скоростях. Все это – следствие нашего чемпионата. Здесь скорости не такие высокие, поэтому футболистам очень тяжело на первых парах.

    Первый тайм, когда Германия играла в полную силу, наши провалили. Даже несмотря на то, что в какой-то момент перешли на игру в пять защитников. Во втором тайме немцы играли в полсилы, очень много рисковали возле своих ворот. Что давало нашим игрокам прессинговать. Создали пару моментов, но не более того.

    Еще бы я не стал делать выводов по этой игре, все-таки она товарищеская. Ошибок у Лунева не было – голы были забиты, когда вратарь не мог выручить.

    Вывод один: наш чемпионат уступает в скорости всем ведущим чемпионатам. Скорость мышления, скорость движения, скорость принятия решения. В нашем чемпионате вообще нет скорости, поэтому это сказывается на играх наших клубов в Лиги чемпионов и сборной соответственно. В Лиги Европы еще что-то получается, потому что турнир не топовых клубов. А где же играют лучшие, мы сразу видим разницу в скоростях, не только в беге. Нужно менять всю систему подготовки, и принять меры по чемпионату в нашей стране. Потому что то, что мы сейчас видим, – это бардак», – сказал Кобелев.

    Источник: Sport24

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    16.11.2018 13:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 17 ноября 2018, 12:54

      Конкуренции нет, з.п. растёт,а зачем им бегать? молодёжи главное контракт ,а там хоть трава гори..лимит уберите для начала..

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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:45

      И это - чистая правда.

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 16 ноября 2018, 20:43

      10 клубов оставить в РПЛ и в 4 круга, вот тогда будут и скорости и рубилово-мочилово и смотреть интересно и каждая игра - это "центральная встреча тура"

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:07

      Все верно скоростей нам не хватает и не только в сборной но и на клубном уровнен в евро кубках. В Европе игроки выкладываются в каждом матче а у нас не считают это нужным.Зарплаты высокие и нашим футболистам доказывать нечего.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 ноября 2018, 20:01

      Наша беда в футболе не только футбольные скорости и их переключение во время игры(раньше это вроде называли "аритмия футбола"),основное как кажется ,которое впоследствии влияет на уровень российского футбола, это не умение готовить юных футболистов, как в Германии ,и как в ведущих европейских странах, в погоне за результатами ,безграмотным руководством детско-юношеским футболом в РФС,утерей всего лучшего советского периода.И теперь на выходе пытаемся угнаться за "Мерседесом" на своей "ЛАДЕ"и "выпученые"глаза Кобелева почему мы быстро не едем и не бежим, это всего лишь бардак по" кобелевски",который многих наверное не удивит.Удивляет что в огромной стране играют россияне Нойштетер,Рауш,Гилерме,Фернандес,Ари подготовленнные в других странах,уже одно это дает повод задуматься, а все ли хорошо в нашем государстве с детско-юношеским футболом и не только в сфере футбола,а вообще в жизни россиян.

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      Рейтинг: +1485

      balam 16 ноября 2018, 18:41

      вот кто мешал это делать в отдельно взятом клубе? ничего личного-Кобелев умница

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2018, 17:42

      Чтобы поменять всю систему развития футбола в России, нужно весь
      РФС полностью уволить и набрать новый состав из специалистов и
      единомышленников, одержимых футболом и полностью исключить
      коррупцию по всем комитетам и лигам РФС, включая детские и юношеские
      школы.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 16 ноября 2018, 18:59

      Общие слова! Это все говорят, только воз и ныне там! Самое большое зло в нашем футболе, это большие деньги, не сопоставимые с затраченной энергией!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 ноября 2018, 17:08

      Менять нужно ЗАРПЛАТЫ! Посмотрите в Хорватии! Зарплаты всех игроков одного клуба равны зарплате Кокорина! Почему хорваты наполнили европейские ТОПклубы? Потому, что они пашут и хотят уехать за баблом! А нашим ничего не надо, им и в России отлично платят и не за игру и результат, а за паспорт российский и контракт! Вывод: наш футбол угробили ГАЗПРОМ, ГИНЕР,ФЕДУН,ГАЛИЦКИЙ,РЖД, которые бросаются деньгами ради удовлетвоения своих амбиций: "ВСР......ЬСЯ, НО НЕ ПОДДАТЬСЯ"-вот девиз "денежных мешков"! А футбол, развитие, свои спортшколы-это пустое!!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 ноября 2018, 16:07

      Лимит нам дал Ари - вот и радуйтесь.)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 14:57

      Скорость мышления, скорость движения, скорость принятия решения... Чего нюни распустил? Не видишь чтоль, что 80% клупов автобус выставляют! Вот со скоростью автобуса и ползем. А немчура на БМВ!

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