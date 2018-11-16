Кобелев: «Нужно менять всю систему подготовки в РПЛ. То, что мы сейчас видим, – это бардак»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о поражении сборной России от Германии (0:3) в товарищеском матче.

«Мы видели, что главная проблема наших футболистов – это переключение скоростей. На первых минутах было видно, что немцы играют на других скоростях. Все это – следствие нашего чемпионата. Здесь скорости не такие высокие, поэтому футболистам очень тяжело на первых парах.

Первый тайм, когда Германия играла в полную силу, наши провалили. Даже несмотря на то, что в какой-то момент перешли на игру в пять защитников. Во втором тайме немцы играли в полсилы, очень много рисковали возле своих ворот. Что давало нашим игрокам прессинговать. Создали пару моментов, но не более того.

Еще бы я не стал делать выводов по этой игре, все-таки она товарищеская. Ошибок у Лунева не было – голы были забиты, когда вратарь не мог выручить.

Вывод один: наш чемпионат уступает в скорости всем ведущим чемпионатам. Скорость мышления, скорость движения, скорость принятия решения. В нашем чемпионате вообще нет скорости, поэтому это сказывается на играх наших клубов в Лиги чемпионов и сборной соответственно. В Лиги Европы еще что-то получается, потому что турнир не топовых клубов. А где же играют лучшие, мы сразу видим разницу в скоростях, не только в беге. Нужно менять всю систему подготовки, и принять меры по чемпионату в нашей стране. Потому что то, что мы сейчас видим, – это бардак», – сказал Кобелев.