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    «Арсенал» не захотел менять Оспину на Виду

    Руководство «Арсенала» рассматривало возможность приобретения защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды прошедшим летом. В итоге трансфер не состоялся.

    «Бешикташ» рассчитывал взамен получить голкипера лондонцев Давида Оспину. «Арсенал» такой вариант не устроил, по этой причине переговоры прекратились. Оспина позднее перешел в «Наполи».

    В текущем сезоне 29-летний хорват провел 15 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах.

    Источник: The Sun

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    16.11.2018 11:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Anu.b1s 16 ноября 2018, 12:39

      А зачем тогда он вам нужен интересно, если он все время сидит на лавке

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Anu.b1s 16 ноября 2018, 13:30

      Оспина в кубковых матчах выходил

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