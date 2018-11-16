«Арсенал» не захотел менять Оспину на Виду

Руководство «Арсенала» рассматривало возможность приобретения защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды прошедшим летом. В итоге трансфер не состоялся.

«Бешикташ» рассчитывал взамен получить голкипера лондонцев Давида Оспину. «Арсенал» такой вариант не устроил, по этой причине переговоры прекратились. Оспина позднее перешел в «Наполи».

В текущем сезоне 29-летний хорват провел 15 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах.