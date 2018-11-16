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    Зобнин не сыграет со Швецией и сегодня вернется в Москву

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин не примет участия в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швецией. В пятницу футболист вылетит в Москву.

    Зобнин пропустил товарищеский матч с Германией (0:3). Перед этой встречей он не тренировался в общей группе.

    В текущем сезоне полузащитник сыграл в 13 матчах за «Спартак», в которых отметился тремя желтыми карточками. Из-за проблем с мышцами бедра он пропустил матч 14-го тура РПЛ с «Уфой» (0:2).

    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2018 11:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 ноября 2018, 23:07

      Для сборной это конечно потеря, но Роме лучше не получить сильную травму и побыстрее прийти в норму. Здоровья нашему лидеру

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 17 ноября 2018, 18:15

      LERDAV. Никогда в РОССИИ не будет прогресса в Футболе Пока не будет должного внимания к СВОИМ, а не как к иностранцам. Все победы по футболу и вообще в спорте в СССР только своими СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ и не за БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ а ЗА ЧЕСТЬ СВОЮ И СТРАНЫ

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 ноября 2018, 11:58

      здоровье дороже и превыше всего!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 19:21

      Плохо конечно но усугубить травму еще хуже. Здоровья.

      5
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 16 ноября 2018, 18:01

      И ладно

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 16 ноября 2018, 16:47

      хреново конечно, здоровья и побыстрее встрой.
      Тяжко будет сто Шведами по такому составу, ой как тяжко.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 ноября 2018, 15:10

      Не включение Черчесовым Зобнина в состав сборной на матч со шведами - ОЩУТИМАЯ потеря.
      Какие-то подковёрные игры мы наблюдаем.
      Джикия и Нортштейдер привезли сборной 3 гола в наши ворота, а причём тут Зобнин? и Константин Рауш.

      Константин Рауш был лучшим на поле в составе сборной России.
      По его игре не видно, что он травмировался и что старая травма ему мешает.
      Травму он ДАВНО залечил и в Динамо она ему не мешала.
      Играл и играет стабильно и хорошо.
      В этой игре сборной травма Раушу не мешала и "ВДРУГ" она всплывает по окончании матча.
      Очень подозрительно.
      ***
      Оборона сборной много ошибалась.
      Джикия потерял позицию на поле и помог немцам забить гол в ворота сборной России.
      Джикии даже скорости не хватило, чтобы сорвать атаку немца.
      Хорошо, что немцы сбавили обороты и не забили больше.
      Немцы сильнее наших, но если бы сборная сыграла грамотно, то можно было бы сыграть вничью.
      Второй тайм сыграли лучше, но провал обороны в первом тайме смазал общее впечатление от игры сборной.
      Сборная проиграла потому, что была слабая ТАКТИЧЕСКАЯ подготовка игроков сборной!
      Не было взаимодействия и точного паса.
      Игра рваная без тактической выучки, как у немцев.
      Константин Рауш СТАРАЛСЯ, но в этой игре один в поле не воин.
      Он не мог разорваться на части и забивать в атаке, снабжать самого себя мячом и ещё успевать в оборону закрывать дыры и провалы Джикии и Кудряшова.
      По всей видимости, Черчесов списал поражение на Рауша, хотя вина лежит на всех, а большая, в том числе и на самом Черчесове и Газинском.

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 16 ноября 2018, 13:21

      Рома, ты нам нужен здоровеньким в Спартаке! Сборная без тебя в этот раз обойдётся!

      5
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