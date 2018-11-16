Зобнин не сыграет со Швецией и сегодня вернется в Москву

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин не примет участия в заключительном матче группового этапа Лиги наций со Швецией. В пятницу футболист вылетит в Москву.

Зобнин пропустил товарищеский матч с Германией (0:3). Перед этой встречей он не тренировался в общей группе.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 13 матчах за «Спартак», в которых отметился тремя желтыми карточками. Из-за проблем с мышцами бедра он пропустил матч 14-го тура РПЛ с «Уфой» (0:2).