Луис Энрике: «Испания точно не заслуживала поражения от Хорватии»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал незаслуженным поражение в матче пятого тура Лиги наций от Хорватии.

«Обе команды шли в этом матче на риск, обе хотели победить, но мы точно не заслуживали поражения. В итоге Хорватии больше повезло. Да, футбол бывает несправедливым. Складывалось ощущение, что мяч не идет в ворота.

Мы сделали все для победы, дважды сравнивали счет, но Хорватия воспользовалась своими шансами лучше, чем мы. Они хотели реабилитироваться за первый матч», – сказал Энрике.

Матч пятого тура Лиги наций Хорватия – Испания завершился со счетом 3:2.