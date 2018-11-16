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    Луис Энрике: «Испания точно не заслуживала поражения от Хорватии»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал незаслуженным поражение в матче пятого тура Лиги наций от Хорватии.

    «Обе команды шли в этом матче на риск, обе хотели победить, но мы точно не заслуживали поражения. В итоге Хорватии больше повезло. Да, футбол бывает несправедливым. Складывалось ощущение, что мяч не идет в ворота.

    Мы сделали все для победы, дважды сравнивали счет, но Хорватия воспользовалась своими шансами лучше, чем мы. Они хотели реабилитироваться за первый матч», – сказал Энрике.

    Матч пятого тура Лиги наций Хорватия – Испания завершился со счетом 3:2.

    Источник: 24sata

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    16.11.2018 09:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:30

      Как всегда бывает - не использовали свой шанс ,соперник всегда накажет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 ноября 2018, 09:58

      Ну выиграли бы, если поражение не заслуживали, что мешало то

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 16 ноября 2018, 09:47

      Видимо проблемы с ЧМ у испанцев остались...игра есть, моментов море, но... итог на табло!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro 16 ноября 2018, 09:26

      Победы бывают незаслуженными, а поражения, чаще, по делу...

      6
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 16 ноября 2018, 09:25

      отличный матч ! отличная победа хорватов!
      это для , тех кто лузер в футболе и против Лиги Наций!

      3
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