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    Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере

    Накануне состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос реализовал пенальти в этой встрече. Для него данный гол стал сотым в карьере, из которых 17 он забил с пенальти.

    Сборная Испании лидирует в группе 4 с шестью очками после четырех игр. Хорватия с четырьмя очками делит второе место с Англией, имея на одну игру меньше.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2018 07:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 ноября 2018, 13:29

      Отличное достижение для центрального защитника!
      Нашим игрокам до него еще расти и расти!

      Наши забивалы (например Кержаков и Аршвин) около 200 голов за всю карьеру забивают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 ноября 2018, 12:28

      У нас столько нападающие не забивают за всю карьеру

      1
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    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 16 ноября 2018, 09:31

      100 голов для центрального защитника-это круто ребята

      1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 16 ноября 2018, 08:25

      Не понимаю, за что его все на "руках носят" . Пенальти бьет неплохо, вау, какая заслуга.

      -1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 16 ноября 2018, 07:52

      Машина !

      0
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