Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере

Отличное достижение для центрального защитника!
Нашим игрокам до него еще расти и расти!
Наши забивалы (например Кержаков и Аршвин) около 200 голов за всю карьеру забивают
Накануне состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.
Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос реализовал пенальти в этой встрече. Для него данный гол стал сотым в карьере, из которых 17 он забил с пенальти.
Сборная Испании лидирует в группе 4 с шестью очками после четырех игр. Хорватия с четырьмя очками делит второе место с Англией, имея на одну игру меньше.