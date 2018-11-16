Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере

Накануне состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос реализовал пенальти в этой встрече. Для него данный гол стал сотым в карьере, из которых 17 он забил с пенальти.

Сборная Испании лидирует в группе 4 с шестью очками после четырех игр. Хорватия с четырьмя очками делит второе место с Англией, имея на одну игру меньше.