Черчесов – об Ари: «Он старался выполнять установку, но не до конца получилось»

Надо было сразу Газинского ставить под него... Они сыграны в клубе... Центра изначально не было. Провалы в опорной зоне привели к трём голам... Да и технически проблемно.... Очень трудно овладевают мячом и очень легко его отдают... Печально... Впрочем, после драки кулаками не машут.... В игре со шведами таких провалов не должно быть... Полагаю, что Ари должен сыграть, ибо у него есть мозги, техника и желание...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Ари в товарищеском матче с Германией.
Встреча стала дебютной для 32-летнего бразильца в составе российской команды. Летом этого года он получил паспорт гражданина РФ.
«То задание, которое ему дали, он выполнял. Было несколько хороших моментов. Через него мы должны были выходить в атаку, и несколько раз он делал это хорошо – дальше не получалось. Он старался выполнять установку, но это не до конца получилось», – сказал Черчесов.