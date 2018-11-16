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    Черчесов – об Ари: «Он старался выполнять установку, но не до конца получилось»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Ари в товарищеском матче с Германией.

    Встреча стала дебютной для 32-летнего бразильца в составе российской команды. Летом этого года он получил паспорт гражданина РФ.

    «То задание, которое ему дали, он выполнял. Было несколько хороших моментов. Через него мы должны были выходить в атаку, и несколько раз он делал это хорошо – дальше не получалось. Он старался выполнять установку, но это не до конца получилось», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +412

      Eds 16 ноября 2018, 07:49

      Надо было сразу Газинского ставить под него... Они сыграны в клубе... Центра изначально не было. Провалы в опорной зоне привели к трём голам... Да и технически проблемно.... Очень трудно овладевают мячом и очень легко его отдают... Печально... Впрочем, после драки кулаками не машут.... В игре со шведами таких провалов не должно быть... Полагаю, что Ари должен сыграть, ибо у него есть мозги, техника и желание...

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > Eds 16 ноября 2018, 09:29

      Согласен , но есть и очевидное -слабо , очень слабо сыграли Нойштедтер Миранчук Газинский и слабоват Ионов !

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