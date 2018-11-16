Черчесов – об Ари: «Он старался выполнять установку, но не до конца получилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Ари в товарищеском матче с Германией.

Встреча стала дебютной для 32-летнего бразильца в составе российской команды. Летом этого года он получил паспорт гражданина РФ.

«То задание, которое ему дали, он выполнял. Было несколько хороших моментов. Через него мы должны были выходить в атаку, и несколько раз он делал это хорошо – дальше не получалось. Он старался выполнять установку, но это не до конца получилось», – сказал Черчесов.