Товарищеский матч. Россия крупно проиграла Германии

Россия в рамках товарищеского матча потерпела разгромное поражение от Германии.

Встреча проходила в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.

Товарищеский матч

Германия – Россия – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сане, 8; 2:0 – Зюле, 26; 3:0 – Гнабри, 41.

Германия: Нойер, Керер, Хектор (Шульц, 70), Рюдигер (Та, 60), Гинтер, Зюле, Киммих, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 78), Гнабри (Мюллер, 73), Вернер (Брандт, 65).

Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Рауш (Кудряшов, 73), Джикия, Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ионов (Полоз, 75), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).

Предупреждения: нет – Ерохин, 64.