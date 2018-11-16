Товарищеский матч. Россия крупно проиграла Германии

Не хватало скорости принятия решений. Особенно по первому тайму это было заметно. У немцев это доведено до автоматизма. Любая возможность убежать в контратаку, сразу ей пользуются. У наших была пара моментов, но владеющий игрок мячом чуть протупил и всё, возможность упущена. Во втором тайме, видимо, была дана команда играть по счету и немцы не напрягались и игра получилась вроде как равная. Думаю, это полезное поражение, есть над чем подумать тренеру и игрокам тоже. Нам указали наше место и чего следует ждать в дивизионе А
Россия в рамках товарищеского матча потерпела разгромное поражение от Германии.
Встреча проходила в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.
Товарищеский матч
Германия – Россия – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сане, 8; 2:0 – Зюле, 26; 3:0 – Гнабри, 41.
Германия: Нойер, Керер, Хектор (Шульц, 70), Рюдигер (Та, 60), Гинтер, Зюле, Киммих, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 78), Гнабри (Мюллер, 73), Вернер (Брандт, 65).
Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Рауш (Кудряшов, 73), Джикия, Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ионов (Полоз, 75), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).
Предупреждения: нет – Ерохин, 64.