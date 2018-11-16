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    Товарищеский матч. Россия крупно проиграла Германии

    Россия в рамках товарищеского матча потерпела разгромное поражение от Германии.

    Встреча проходила в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.

    Товарищеский матч

    Германия – Россия – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сане, 8; 2:0 – Зюле, 26; 3:0 – Гнабри, 41.

    Германия: Нойер, Керер, Хектор (Шульц, 70), Рюдигер (Та, 60), Гинтер, Зюле, Киммих, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 78), Гнабри (Мюллер, 73), Вернер (Брандт, 65).

    Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Рауш (Кудряшов, 73), Джикия, Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ионов (Полоз, 75), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).

    Предупреждения: нет – Ерохин, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2018 00:37
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    Комментарии138
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      Рейтинг: +3141

      m40 16 ноября 2018, 14:20

      Не хватало скорости принятия решений. Особенно по первому тайму это было заметно. У немцев это доведено до автоматизма. Любая возможность убежать в контратаку, сразу ей пользуются. У наших была пара моментов, но владеющий игрок мячом чуть протупил и всё, возможность упущена. Во втором тайме, видимо, была дана команда играть по счету и немцы не напрягались и игра получилась вроде как равная. Думаю, это полезное поражение, есть над чем подумать тренеру и игрокам тоже. Нам указали наше место и чего следует ждать в дивизионе А

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4984

      neveldomha 16 ноября 2018, 10:53

      Везение российской сборной закончилось после матча с Испанией.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > neveldomha 16 ноября 2018, 13:27

      купили испанцев)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      Yuriysss 16 ноября 2018, 10:41

      Нельзя с такой тактикой играть в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2018, 10:00

      РФС, пока не поздно, ищите настоящего квалифицированного тренера,
      а этого павлина, гоните вон метлой поганой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 16 ноября 2018, 12:34

      Не в тренере дело,в уровне нашего футбола.Нужны реальные реформы,нужны новые люди в РФС,нужно строить манежи,что бы можно было было играть с начала февраля по середину декабря.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > александр п 16 ноября 2018, 13:28

      от тренера вообще то многое зависит, например обьективность выбора игроков

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Igreks 16 ноября 2018, 14:21

      Это если есть из кого выбирать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 16 ноября 2018, 16:32

      Ну это само собой. Тренер должен искать и привлекать
      их в сборную и наигрывать в составе сборной. Причем
      нужных ему игроков и при этом иметь игроков на два
      полноценных состава, а значит он должен быть не вре-
      менно исполняющий обязанности самодур.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 16 ноября 2018, 17:06

      Наши игроки не привыкли играть на высоких скоростях,таков уровень РПЛ,тренер сборной за неделю их не переучит.Тут и лимит виноват,и российский менталитет,зачем ломаться на тренировках,когда жизнь удалась.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 09:55

      Что поделаешь. Немцы были сильней. В обороне надо наводить порядок ,слишком уж легко команда Лева вскрывала наши защитные порядки. К шведам надо готовится по серьезней и не инсценировать битву под Полтавой.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > zigbert 16 ноября 2018, 13:48

      Поддерживаю, не надо инсценировать битву под Полтавой, поскольку появятся не нужные вопросы типа как допустили шведов аж до Полтавы!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 09:52

      Вот такие матчи не забывать надо, как многие считают и советуют, а смотреть, анализировать, делать правильные выводы и учиться, учится и ещё раз учиться. А вот матчи с египтянами и саудитами стоит забыть...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 16 ноября 2018, 09:39

      Не понимаю Черчесова, проигрываем, все уже решено, ну выпусти Чалова...посмотри на лучшего бомбардира РФПЛ в деле...нет, всякую дичь выпустит лучше

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Dgad 16 ноября 2018, 12:54

      Чалов хорош при поставленной игре,его выпускать только травмировать ему психику.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad > александр п 16 ноября 2018, 13:44

      Тогда зачем вызывать то?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Dgad 16 ноября 2018, 13:46

      На тренировках взаимодействие отрабатывать,со шведами должны выпустить имхо.

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 ноября 2018, 09:36

      Слабовато!!! Скорости нет,паса нет,удары все выше ворот .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VeniaminS 16 ноября 2018, 16:39

      Что перечислил, всё наоборот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 ноября 2018, 09:26

      это мы вводим соперника в заблуждение, чтобы все расслабились

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Urry 17 ноября 2018, 01:30

      да мы всех и всегда вводим в заблуждение, пока дело не дойдет до настоящих соперников!!!! Лихтенштейна, Андорры или ЛЕГЕНДАРНЫХ Фарерских о-вов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Urry 17 ноября 2018, 13:46

      Шутки шутками ,но мы обыграли арабов именно потому ,что они посчитали нас слишком слабыми.До сих пор не пойму,Стас специально сливал все игры перед ЧМ или нет?

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 16 ноября 2018, 09:26

      Надо быть реалистами ...пока мы не в одной категории с немцами....ведь не кто в Германии не требует от своих....побеждать нас обязательно в фигурном катание или хоккее..так и нам надо понимать наши реальные силы в футболе и начинать с малого на равных играть с командами.не из первой десятки....а уж если бог даст потихоньку приближаться и к топам.....а для этого нужно наладить свою школу воспитания футболистов.....

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 16 ноября 2018, 12:44

      50 лет болею ,и слышу всё время разговоры про налаживание школы воспитания футболистов,только не приближаемся к топам ,а всё больше отдаляемся.И не надо питать иллюзий ,если бы немцы занялись бы хоккеем,результат был бы тот же.

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > александр п 16 ноября 2018, 13:30

      1000% согласен

      2
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