Набабкин, Нойштедтер и Ари – в стартовом составе сборной России на матч против Германии

Сборные России и Германии опубликовали стартовые составы на товарищеский матч.

Германия: Нойер, Керер, Хектор, Рюдигер, Гинтер, Зюле, Киммих, Хаверц, Сане, Гнабри, Вернер.

Россия: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Рауш, Джикия, Газинский, Кузяев, Ал. Миранчук, Ионов, Ерохин, Ари.

Матч пройдет сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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