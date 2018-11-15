Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Набабкин, Нойштедтер и Ари – в стартовом составе сборной России на матч против Германии

    Сборные России и Германии опубликовали стартовые составы на товарищеский матч.

    Германия: Нойер, Керер, Хектор, Рюдигер, Гинтер, Зюле, Киммих, Хаверц, Сане, Гнабри, Вернер.

    Россия: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Рауш, Джикия, Газинский, Кузяев, Ал. Миранчук, Ионов, Ерохин, Ари.

    Матч пройдет сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 ноября 2018, 23:24

      Кябаб слабо играет волнуется,пора менять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 ноября 2018, 22:57

      Скоро как Швейцария будем ) Российская команда "разных собранных игроков".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 ноября 2018, 22:50

      конечно это пробник...экспериментальный!!! и не от хорошей жизни...но, с немцами надо было наиграть состав для шведов....вряд ли этот состав выйдет со шведами....исключительно оборонительный....хотя, может саламыч со шведами выставит автобус (не исключено)...ведь мы уже почти решили вопрос с первым местом в группе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      kazak1975 15 ноября 2018, 22:43

      Позорище, а не сборная. Пусть 11 негров сразу соберут, и паспорта рфские подарят. Унижение сборной, унижение страны. А болел- за быдло держат, даже мнения не спросят. Впрочем, часть из них и есть- быдло толерантное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 22:07

      Трепещите бюргеры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 ноября 2018, 22:06

      так не честно немцы болотного хотели

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 ноября 2018, 22:04

      5:0 минимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 15 ноября 2018, 22:01

      Ионов и Ерохин это похороны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 15 ноября 2018, 21:49

      Антоха сейчас полностью затмил Лёху, но его нет в старте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 15 ноября 2018, 21:48

      Стас удивляет,состав атакующий.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 