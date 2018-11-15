Гилерме: «Ари заслужил приглашение в сборную России»

Голкипер сборной России Гилерме считает, что тренерский штаб справедливо вызвал в состав национальной команды нападающего Ари. Для натурализованного бразильца этот вызов в сборную стал первым.

– Какая атмосфера царит в сборной? Как встретили Ари?

– Ари находится в отличной форме, забивает голы за «Краснодар», и, я считаю, он заслужил приглашение в сборную. У нас много игроков, которые находятся в лазарете в последнее время. Все его хорошо приняли в команде и хотят, чтобы он продолжал классную работу уже в сборной.

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с Германией. Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок