«Антон Заболотный». «Зенит» назвал причины, по которым Россия обыграет Германию

Пресс-служба «Зенита» назвала причины, по которым сборная России в товарищеском матче обыграет Германию.

«1. Россия почти выиграла чемпионат мира.

2. Германия на ЧМ-2018 даже не вышла из группы.

3. У главного тренера России есть усы.

4. Антон Заболотный (нападающий «Зенита» – прим. ред.)», – говорится в сообщении клуба.

Матч пройдет сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

twit text — FC Zenit in English (@fczenit_en) 15 ноября 2018 г.

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