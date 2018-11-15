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    «Антон Заболотный». «Зенит» назвал причины, по которым Россия обыграет Германию

    Пресс-служба «Зенита» назвала причины, по которым сборная России в товарищеском матче обыграет Германию.

    «1. Россия почти выиграла чемпионат мира.
    2. Германия на ЧМ-2018 даже не вышла из группы.
    3. У главного тренера России есть усы.
    4. Антон Заболотный (нападающий «Зенита» – прим. ред.)», – говорится в сообщении клуба.

    Матч пройдет сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    15.11.2018 20:47
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 09:43

      3. У главного тренера России есть усы.
      -------------------
      Вот это и явилось причиной поражения. Заменил лысый яйца на усы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 16 ноября 2018, 07:59

      Россию поставили на место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 16 ноября 2018, 06:08

      идиотизмом попахивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 ноября 2018, 03:14

      Креативный дебилизм просто прет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 ноября 2018, 01:15

      Обыграли,усы не помогли, потому что играть не умеют.
      Как Вы не садитесь ,Вы в футболисты не годитесь!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 16 ноября 2018, 00:46

      1. Зенит почти выиграет ЧР но это случится не скоро
      2.Зенит не выйдет в ЛЧ еще долго
      3. у Семака нет усов но они бы всё равно ему не помогли
      4.и всё это потому что в Зените играет Заболорный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат 16 ноября 2018, 00:42

      Не смешная шутка, впрочем, чего ждать от этих митрофанушек?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3782

      anatolich72 15 ноября 2018, 22:07

      ОБКУРИЛИСЬ -ОБДОЛБАЛИСЬ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 ноября 2018, 22:06

      Что за чепуха.... 5:0 минимум будет !

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 ноября 2018, 21:37

      уууууууу каков чёрт страшный для немцев обьявился

      0
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