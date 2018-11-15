«Антон Заболотный». «Зенит» назвал причины, по которым Россия обыграет Германию

3. У главного тренера России есть усы.
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Вот это и явилось причиной поражения. Заменил лысый яйца на усы.
Пресс-служба «Зенита» назвала причины, по которым сборная России в товарищеском матче обыграет Германию.
«1. Россия почти выиграла чемпионат мира.
2. Германия на ЧМ-2018 даже не вышла из группы.
3. У главного тренера России есть усы.
4. Антон Заболотный (нападающий «Зенита» – прим. ред.)», – говорится в сообщении клуба.
Матч пройдет сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 15 ноября 2018 г.
Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат