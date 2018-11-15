«Спартак» назвал тренерский штаб Кононова

Если с этим штабом Кононов работал и раньше то все верно. Приходит целая команда чтобы усердно работать.
Пресс-служба «Спартака» объявила имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб нового главного тренера команды Олега Кононова.
«Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов.
С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор.
Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.
За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.
Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в Академию», – говорится в сообщении клуба.
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