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    «Спартак» назвал тренерский штаб Кононова

    Пресс-служба «Спартака» объявила имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб нового главного тренера команды Олега Кононова.

    «Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов.

    С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор.

    Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.

    За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.

    Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в Академию», – говорится в сообщении клуба.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.11.2018 20:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 ноября 2018, 22:56

      Если с этим штабом Кононов работал и раньше то все верно. Приходит целая команда чтобы усердно работать.

      0
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 16 ноября 2018, 01:06

      Цыганский табор

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 ноября 2018, 22:29

      Шаманство, выпендреж, результат увидим в конце месяца.... и услышим в желтой прессе...

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 15 ноября 2018, 21:36

      Всего 3 иностранца! А шуму то подняли, будто бы в Спартаке среди тренеров только сам Кононов русский!

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 21:15

      Прикольный винегрет собрал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 15 ноября 2018, 21:10

      А 23-летний тренер - аналитик читать умеет?

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > kanav67 15 ноября 2018, 21:23

      А зачем ему читать, он же исследует а потом впадает в анабиоз))

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > kanav67 15 ноября 2018, 22:09

      Кононов сам сказал, что когда он ходил на какие-то курсы, заметил этого парня, и взял его в штаб за аналитический склад ума.
      Так, что это человек Кононова. И видимо умеет не только читать.))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 20:47

      О них уже все известно.

      2
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 15 ноября 2018, 20:41

      Аналитик Миша-явно из плеяды богемной научной и интеллектуальной элиты,точно племяш самого Федуна...

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > koli4ka 15 ноября 2018, 22:11

      Аналитика брал Кононов. Он его заметил на каких-то курсах в институте, на которые сам ходил. Потом взял его к себе в штаб за аналитический склад ума.
      К Федуну этот чел не имеет никакого отношения.

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      Рейтинг: +2293

      kvm 15 ноября 2018, 20:23

      аналитик в 23 года...ну-ну

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      Рейтинг: +6913

      батог > kvm 15 ноября 2018, 21:07

      Могли найти и помоложе!!!!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > 15 ноября 2018, 21:44

      Имя аналитика скорее всего не Миша, а Маша.....ошибочка однако вышла.

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