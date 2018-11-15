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    «Барселона» интересуется 19-летним грузинским хавбеком Чакветадзе

    Полузащитник «Гента» и сборной Грузии Георгий Чакветадзе попал в сферу интересов «Барселоны».

    Каталонцы запросили аккредитацию для своих скаутов на матч Лиги наций Андорра – Грузия.

    В этом сезоне 19-летний футболист провел за бельгийский клуб 20 игр во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Гентом» рассчитан до июня 2020 года.

    За сборную Грузии Чакветадзе сыграл пять матчей и отметился тремя голами.

    Источник: Sport.es

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    15.11.2018 17:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 ноября 2018, 18:30

      Любопытно, но не более. Во-первых, он играет в серьёзном европейском клубе, а не у себя на родине, и даже не в РПЛ. Во-вторых, это всего лишь просмотр, их там по 100 штук на месяц проводят. И даже, если его подпишут, то это ничего не значит. Может годик "повисеть" в дубле, ни чем не выделится, и его продадут, возможно в тот же Гент обратно) Первый раз что-ли?)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 15 ноября 2018, 18:43

      Чем шире сеть закидывают,тем больше шансов поймать крупную рыбу.

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