«Барселона» интересуется 19-летним грузинским хавбеком Чакветадзе

Любопытно, но не более. Во-первых, он играет в серьёзном европейском клубе, а не у себя на родине, и даже не в РПЛ. Во-вторых, это всего лишь просмотр, их там по 100 штук на месяц проводят. И даже, если его подпишут, то это ничего не значит. Может годик "повисеть" в дубле, ни чем не выделится, и его продадут, возможно в тот же Гент обратно) Первый раз что-ли?)
Полузащитник «Гента» и сборной Грузии Георгий Чакветадзе попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонцы запросили аккредитацию для своих скаутов на матч Лиги наций Андорра – Грузия.
В этом сезоне 19-летний футболист провел за бельгийский клуб 20 игр во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Гентом» рассчитан до июня 2020 года.
За сборную Грузии Чакветадзе сыграл пять матчей и отметился тремя голами.