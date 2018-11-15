«Барселона» интересуется 19-летним грузинским хавбеком Чакветадзе

Полузащитник «Гента» и сборной Грузии Георгий Чакветадзе попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы запросили аккредитацию для своих скаутов на матч Лиги наций Андорра – Грузия.

В этом сезоне 19-летний футболист провел за бельгийский клуб 20 игр во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Гентом» рассчитан до июня 2020 года.

За сборную Грузии Чакветадзе сыграл пять матчей и отметился тремя голами.