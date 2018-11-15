«Бавария» интересуется Йовичем. Форвард «Айнтрахта» – лучший бомбардир Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заинтересован в приобретении нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.

Хорватский специалист уже сообщил руководству мюнхенцев, что хочет видеть 20-летнего футболиста в команде. Сделка может состояться не ранее следующего лета.

Права на серба принадлежат «Бенфике». «Айнтрахт» готов воспользоваться опцией в договоре о выкупе игрока за 8 миллионов евро.

В этом сезоне Йович провел девять матчей в Бундеслиге и забил девять голов. Он лидирует в гонке бомбардиров турнира.