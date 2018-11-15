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    «Бавария» интересуется Йовичем. Форвард «Айнтрахта» – лучший бомбардир Бундеслиги

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заинтересован в приобретении нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.

    Хорватский специалист уже сообщил руководству мюнхенцев, что хочет видеть 20-летнего футболиста в команде. Сделка может состояться не ранее следующего лета.

    Права на серба принадлежат «Бенфике». «Айнтрахт» готов воспользоваться опцией в договоре о выкупе игрока за 8 миллионов евро.

    В этом сезоне Йович провел девять матчей в Бундеслиге и забил девять голов. Он лидирует в гонке бомбардиров турнира.

    Источник: Bild

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    15.11.2018 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 ноября 2018, 21:49

      Давно пора, и Аллера заодно

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 15 ноября 2018, 17:33

      Выкупить за 8 млн и продать Баварии за 100, как выкупили Ребича за 1 млн у фиалок, а теперь минимум 25 стоит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > ZenitGunner 15 ноября 2018, 18:34

      Не за млн, а за 2

      1
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