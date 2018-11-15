«Атлетико» отказался продлевать контракт с Костой из-за высоких требований форварда

«Атлетико» остановил переговоры с нападающим Диего Костой о продлении трудового договора из-за его высоких финансовых требований.

Испанец хочет улучшить свой контракт и зарабатывать столько же, сколько Антуан Гризманн – 21 миллион евро в год.

Мадридцы ответили отказом и прекратили переговоры. Руководство клуба посчитало, что форма Косты с момента его перехода из «Челси» в январе прошлого года не стоит такой оплаты.

В этом сезоне Коста провел за «Атлетико» 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.