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    «Атлетико» отказался продлевать контракт с Костой из-за высоких требований форварда

    «Атлетико» остановил переговоры с нападающим Диего Костой о продлении трудового договора из-за его высоких финансовых требований.

    Испанец хочет улучшить свой контракт и зарабатывать столько же, сколько Антуан Гризманн – 21 миллион евро в год.

    Мадридцы ответили отказом и прекратили переговоры. Руководство клуба посчитало, что форма Косты с момента его перехода из «Челси» в январе прошлого года не стоит такой оплаты.

    В этом сезоне Коста провел за «Атлетико» 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    15.11.2018 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 15 ноября 2018, 17:32

      Да херовый из нап, да медленный и тупой

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