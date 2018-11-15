Сборная России: «Чувствуем поддержку болельщиков всем сердцем»

Ну ничего)) не в первый раз визиты в Германию)))
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку перед товарищеским матчем с национальной командой Германии.
«Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы ее чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!
Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы – команда! Спасибо вам за все», – говорится в сообщении сборной в твиттере.
Сборная России 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч с командой Германии. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.