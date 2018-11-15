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    Сборная России: «Чувствуем поддержку болельщиков всем сердцем»

    Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку перед товарищеским матчем с национальной командой Германии.

    «Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы ее чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!

    Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы – команда! Спасибо вам за все», – говорится в сообщении сборной в твиттере.

    Сборная России 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч с командой Германии. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: Твиттер сборной России

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    15.11.2018 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 15 ноября 2018, 12:01

      Ну ничего)) не в первый раз визиты в Германию)))

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