Сборная России: «Чувствуем поддержку болельщиков всем сердцем»

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку перед товарищеским матчем с национальной командой Германии.

«Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы ее чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!

Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы – команда! Спасибо вам за все», – говорится в сообщении сборной в твиттере.

Сборная России 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч с командой Германии. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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