Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная России ни разу не побеждала Германию в официальных играх

    В четверг, 15 ноября, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Германии и России.

    До сих пор команды сыграли шесть матчей. Из них в пяти победу одерживала Германия, в одной встрече была зафиксирована ничья (в 2005 году в Менхенгладбахе, 2:2).

    Последний раз сборная России встречалась с Германией в 2009 году в рамках отборочного турнира на ЧМ-2010. Та игра завершился со счетом 0:1 в пользу немецкой команды.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Новый капитан сборной: сломанный нос, диплом магистра, семья

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 15 ноября 2018, 17:01

      Игры в отборе ЧМ-2010 получились против немцев яркими и должны были заканчиваться вничью, но к сожалению проиграли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 15 ноября 2018, 16:40

      Как бы там ни было,но сам факт : Германия - Россия ,это всегда ...У-ХХХ,
      Такая игра почище официоза.
      Пойду на ,,жертвы,, - пожертвую прямым эфиром Венгрия- Эстония,
      И посвящу просмотру Германия- Россия ,а забегая вперед ,скажу -
      удовлетворюсь скромным поражением ,но при старательной игре...А если лучше ,
      то лучше ,это лучше ,чем хуже))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:03

      С нынешним не сильнейшим составом трудно будет немцам противостоять, но показать достойную игру надо постараться. Больше наглости, смелости и сплочённости, где уступаем в мастерстве.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:34

      Привет Рубик Джан!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 15 ноября 2018, 18:16

      Привет, Лёша ! Не увидел твоего сообщения, залайкали его быстро.)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 20:26

      Cпишь на работе?!
      Смотри у меня...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 15 ноября 2018, 20:34

      Да уже забыл, когда днём спал, как раньше. Теперь внучка это время занимает и интернет. )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 14:31

      В этом матче будет возможность проверить наличие слабых мест в нашей команде.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 15 ноября 2018, 16:33

      Привет ,Александр!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 15 ноября 2018, 17:12

      Привет Алексей! Ну что сломаем сегодня стереотипы. Надо менять статистику.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 15 ноября 2018, 17:28

      Мы то ,болелы,ужо сломали ,дело за Черчесом и в его ,,обойме,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 15 ноября 2018, 17:36

      К сожалению сборная будет в несколько ослабленном составе. Ряд ведущих игроков травмированы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 15 ноября 2018, 20:32

      Так у них ,как я читал,тоже с составом проблемы,поэтому гляжу в будущее с приглушенным оптимизмом)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 ноября 2018, 13:44

      Последние кто им забивал -Анюков и Аршавин....
      Могли бы и сейчас бабахнуть...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 13:43

      Думаю, что игра будет далеко не показательная... и составы команд будут ну очень далеки от идеальных!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 ноября 2018, 13:34

      у Лёва тоже есть проблемы он просматривает пол состава команды на перспективу так и наш лысый тоже так что выигрыш или проигрыш ничего не меняет это смотрины своего рода

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      Князев 15 ноября 2018, 12:58

      Не надо отделять Советский период от Российского. В советский период сборная СССР победила сборную ФРГ, когда та была чемпионом мира, в Москве в товарищеском матче 3:2. После ошибки в обороне Маслёнкин забил победный гол!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан > Князев 15 ноября 2018, 13:36

      Возможно речь идёт об официальных, а не товарищеских матчах! А так мы и Бразилию обыгрывали на Маракане!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 ноября 2018, 12:57

      Ничего не изменится и сегодня!Даже при таких слабых немцах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      MOBI 15 ноября 2018, 12:46

      Сон приснился 3-2 РОССИЯ всё возможно это ФУТБОЛ)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 