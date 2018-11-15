Сборная России ни разу не побеждала Германию в официальных играх

В четверг, 15 ноября, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Германии и России.

До сих пор команды сыграли шесть матчей. Из них в пяти победу одерживала Германия, в одной встрече была зафиксирована ничья (в 2005 году в Менхенгладбахе, 2:2).

Последний раз сборная России встречалась с Германией в 2009 году в рамках отборочного турнира на ЧМ-2010. Та игра завершился со счетом 0:1 в пользу немецкой команды.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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