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    Паредес и Дриусси заключили «пикантное» пари о победителе Кубка Либертадорес

    Аргентинские легионера «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси поспорили на исход финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый является воспитанником «Боки», а второй – «Ривера».

    «С Дриусси мы постоянно заключаем пари. Однажды мы поспорили на то, что проигравший должен прыгнуть в снег и пролежать в нем пять минут. И даже сняли на видео проигрыш Себы. Не могу сказать, на что мы спорили сейчас, но это очень пикантная ставка», – сказал Паредес.

    В первом финальном матче «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» не выявили победителя – 2:2. Ответная игра состоится 24 ноября.

    Источник: Ole

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    15.11.2018 10:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 15 ноября 2018, 20:49

      Пари типа: Мы с тобой друзья до гроба- то ты мне х.й в рот, то я тебе язык под яйца!

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 15 ноября 2018, 16:42

      Полежать в снегу 5 минут..ох уж эти аргентинцы..

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 15 ноября 2018, 15:55

      Осталось самая малость-где-то рпздобыть снега или на худой конец слетать за счет проигравшего в Арктику и там с медведями полежать.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 15 ноября 2018, 15:25

      Кто то прав будет если скажут надо было спорить на то кто больше голов или передач даст за сезон и тд ,но когда говорят что они отдельно а клуб отдельно ,просто представьте себя на их месте .мы русские переехали в Аргентину ,вас двое а их много с кем бы вы общались больше? Правильно..со своим другом который играл против вас в одной Лиге и все дела )) который летает с вами одним рейсом туда обратно и многое другое))) задумайтесь прежде чем писать бред про тех или иных людей,не суди люди по их лицу как говорится ,а мы судим вообще ничего не зная

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 15 ноября 2018, 14:22

      Поспорили два дружба на на свои клубы).......а какие комментарии по этому поводу.....как есть дегенераты и недоумки)

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 14:14

      Где бы думать об игре своей команды а они занимаются ерундой.

      3
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 15 ноября 2018, 13:31

      Лучше поспорили бы кто больше голов забьёт...

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 15 ноября 2018, 12:44

      тут чего одни озабоченные собрались? и клубы то какие - (животные) - ужас...

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 ноября 2018, 12:28

      У кого , что болит -- тот о том и говорит !!! Не стали раньше времени говорить -- после игры узнаем !

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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 15 ноября 2018, 11:43

      Какой отсос?Всё намного пикантнее! Проигравший бьёт табуреткой Миллера по черепу,и к Коке!Традиция!

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