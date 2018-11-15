Паредес и Дриусси заключили «пикантное» пари о победителе Кубка Либертадорес

Аргентинские легионера «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси поспорили на исход финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый является воспитанником «Боки», а второй – «Ривера».

«С Дриусси мы постоянно заключаем пари. Однажды мы поспорили на то, что проигравший должен прыгнуть в снег и пролежать в нем пять минут. И даже сняли на видео проигрыш Себы. Не могу сказать, на что мы спорили сейчас, но это очень пикантная ставка», – сказал Паредес.

В первом финальном матче «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» не выявили победителя – 2:2. Ответная игра состоится 24 ноября.