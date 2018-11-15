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    Хеведес поддержал практику естественной натурализации футболистов

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, что положительно относится к практике натурализации футболистов.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Гилерме – натурализованный вратарь. В Германии тоже немало натурализованных игроков. Как относитесь к этой практике?

    – Совершенно нормально. Как это происходит у нас в Германии – люди сюда приезжают из других стран, находят работу, остаются, заводят детей. Дети вырастают, принимают наши традиции и культуру, при этом сохраняют свои. Становятся немцами и имеют такие же права, как и все. Это и есть мультикультурализм. В Германии так принято. Поэтому с натурализацией, с естественной натурализацией у нас нет никаких проблем. Сборная извлекает свою выгоду из этого, становится сильнее. Беспроигрышная ситуация.

    – Но Гилерме не родился в России.

    – Не мое дело судить, но, по-моему, Маринато – почти русский. Он замечательно говорит по-русски, любит страну и понимает ее. Не вижу причин, почему он не должен играть за Россию. Но это просто мнение со стороны, никому его не навязываю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 ноября 2018, 12:07

      Это ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ и ПОЗОРНЕЙШАЯ страница России.....

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 ноября 2018, 19:59

      Адольф бы ох..ел от вашего мультикультурализма=))

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 13:16

      Вот-бы натурализовать президента Хорватии.

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