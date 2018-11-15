Хеведес поддержал практику естественной натурализации футболистов

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, что положительно относится к практике натурализации футболистов.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Гилерме – натурализованный вратарь. В Германии тоже немало натурализованных игроков. Как относитесь к этой практике?

– Совершенно нормально. Как это происходит у нас в Германии – люди сюда приезжают из других стран, находят работу, остаются, заводят детей. Дети вырастают, принимают наши традиции и культуру, при этом сохраняют свои. Становятся немцами и имеют такие же права, как и все. Это и есть мультикультурализм. В Германии так принято. Поэтому с натурализацией, с естественной натурализацией у нас нет никаких проблем. Сборная извлекает свою выгоду из этого, становится сильнее. Беспроигрышная ситуация.

– Но Гилерме не родился в России.

– Не мое дело судить, но, по-моему, Маринато – почти русский. Он замечательно говорит по-русски, любит страну и понимает ее. Не вижу причин, почему он не должен играть за Россию. Но это просто мнение со стороны, никому его не навязываю.