Влашич: «Для меня стало облегчением, когда «Эвертон» подтвердил, что готов меня отпустить в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, с какими сложностями он столкнулся при переходе из «Эвертона» прошедшим летом.

21-летний хорват принадлежит «Эвертону». В ЦСКА он выступает на правах аренды до конца текущего сезона. Руководство армейцев ранее заявило, что постарается сохранить футболиста.

– В Англии вам пришлось худеть на четыре килограмма. Почему?

– Сказали, что я немного превышаю нормы. А когда достиг требуемых параметров, захотел сбросить еще, чтобы посмотреть, как буду себя чувствовать. В итоге оказалось, что в прежнем весе мне было лучше, и я вернулся к привычным килограммам.

– Когда мы разговаривали с вашим отцом, он сказал, что Марко Силва совершил огромную ошибку, отпустив вас.

– Ничего не имею против него. Сейчас команда хорошо играет. Когда он стал тренером «Эвертона», я к тому времени уже не играл. Естественно, он отсматривал матчи и не видел там меня. Да, я хорошо тренировался – об этом мне говорили другие игроки, – но Силва сказал, что хочет использовать тех, кого он знает. Думаю, что я помог бы «Эвертону» в полузащите, но это было их решение. В какой-то момент я засомневался: «Так ли я хорош, если не могу играть даже в такой команде?». Сейчас понимаю, что на моей позиции, видимо, были игроки посильнее.

– Как вам удалось не потерять мотивацию?

– Только тренировки. В Англии если ты не играешь, то и не тренируешься – все построено вокруг тех, кто будет в составе. Если у тебя матч только в воскресенье, то обычно два дня выходных точно есть. Даже если не играл, ты все равно не тренируешься. Мне приходилось заниматься индивидуально с отцом. Думал: «Окей, надо подождать конца сезона, а там уже будет ясно, оставит меня тренер или я поеду в аренду». Меня это мотивировало.

– Правда, что ваш отец пришел к Марко Силве и сказал, что вы хотите уехать в ЦСКА?

– У меня был разговор с тренером. Я сказал, что хочу играть в каждом матче, а не выходить на замену по 15 минут. Тренер мне ответил, что не может этого пообещать. Я ему рассказал про вариант с ЦСКА.

– Как он отреагировал?

– Ответил, что понимает мое желание. Потом начались какие-то проблемы – не знаю, может, «Эвертон» не мог договориться с ЦСКА, – поэтому я снова пошел к нему со словами, что хочу уехать. Он пообещал поговорить с руководством. Для меня стало облегчением, когда менеджеры подтвердили, что готовы меня отпустить.