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    Влашич: «Для меня стало облегчением, когда «Эвертон» подтвердил, что готов меня отпустить в ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, с какими сложностями он столкнулся при переходе из «Эвертона» прошедшим летом.

    21-летний хорват принадлежит «Эвертону». В ЦСКА он выступает на правах аренды до конца текущего сезона. Руководство армейцев ранее заявило, что постарается сохранить футболиста.

    – В Англии вам пришлось худеть на четыре килограмма. Почему?

    – Сказали, что я немного превышаю нормы. А когда достиг требуемых параметров, захотел сбросить еще, чтобы посмотреть, как буду себя чувствовать. В итоге оказалось, что в прежнем весе мне было лучше, и я вернулся к привычным килограммам.

    – Когда мы разговаривали с вашим отцом, он сказал, что Марко Силва совершил огромную ошибку, отпустив вас.

    – Ничего не имею против него. Сейчас команда хорошо играет. Когда он стал тренером «Эвертона», я к тому времени уже не играл. Естественно, он отсматривал матчи и не видел там меня. Да, я хорошо тренировался – об этом мне говорили другие игроки, – но Силва сказал, что хочет использовать тех, кого он знает. Думаю, что я помог бы «Эвертону» в полузащите, но это было их решение. В какой-то момент я засомневался: «Так ли я хорош, если не могу играть даже в такой команде?». Сейчас понимаю, что на моей позиции, видимо, были игроки посильнее.

    – Как вам удалось не потерять мотивацию?

    – Только тренировки. В Англии если ты не играешь, то и не тренируешься – все построено вокруг тех, кто будет в составе. Если у тебя матч только в воскресенье, то обычно два дня выходных точно есть. Даже если не играл, ты все равно не тренируешься. Мне приходилось заниматься индивидуально с отцом. Думал: «Окей, надо подождать конца сезона, а там уже будет ясно, оставит меня тренер или я поеду в аренду». Меня это мотивировало.

    – Правда, что ваш отец пришел к Марко Силве и сказал, что вы хотите уехать в ЦСКА?

    – У меня был разговор с тренером. Я сказал, что хочу играть в каждом матче, а не выходить на замену по 15 минут. Тренер мне ответил, что не может этого пообещать. Я ему рассказал про вариант с ЦСКА.

    – Как он отреагировал?

    – Ответил, что понимает мое желание. Потом начались какие-то проблемы – не знаю, может, «Эвертон» не мог договориться с ЦСКА, – поэтому я снова пошел к нему со словами, что хочу уехать. Он пообещал поговорить с руководством. Для меня стало облегчением, когда менеджеры подтвердили, что готовы меня отпустить.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2018 09:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 15 ноября 2018, 21:04

      Хорошее приобритение для ЦСКА...Что и говорить..умеют находить таланты...либо мативированных игроков...

      0
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 15 ноября 2018, 09:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Новости про Влашичей, Пулишичей и других "ичей "начинают напрягать

      -4
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 > ВетеR 15 ноября 2018, 10:05

      Тебя может и да.Фанов коней,наоборот.игрок мощный и держит в напряжении вопрос о дальней судьбе!

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Mirak92 15 ноября 2018, 10:27

      За него и 20 не жалко что Эвертон хочет! В любом случае его в случае дальнейшего прогресса продадим с прибылью))))

      4
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      Рейтинг: +187

      maxpav > ВетеR 15 ноября 2018, 11:14

      Уйди на ЗвездаРу и тебе станет намного легче: там кроме сплетен и дерьма ничего другого нет.

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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 > ВетеR 15 ноября 2018, 11:16

      Напрягают??? Открой спорт-экспресс. Там все о спартаке. В главных новостях 2-3 новости о народной кманде всегда есть))

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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 > ВетеR 15 ноября 2018, 11:33

      Читай о миллеровском засранце!(глушаке)

      0
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