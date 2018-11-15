Иньеста – о трансфере Неймара: «Реал» усилится уникальным игроком»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий сейчас за японский клуб «Виссел Кобэ», прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Неймара в «Реал».

«Такой трансфер вряд ли ранит меня, так как есть такие вещи, которые, если должны произойти, то произойдут. «Реал» усилится уникальным игроком.

Неймар один из лучших футболистов мира. В любой команде он способен изменить ситуацию, но вернуть его в «Барселону» будет очень нелегко.

В этом году «Барса» хорошо показывает себя. Есть такие игроки, как Филиппе Коутиньо, он хорошо адаптировался. Я вижу мощную команду», – сказал Иньеста.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его трансфер обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.