Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иньеста – о трансфере Неймара: «Реал» усилится уникальным игроком»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий сейчас за японский клуб «Виссел Кобэ», прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Неймара в «Реал».

    «Такой трансфер вряд ли ранит меня, так как есть такие вещи, которые, если должны произойти, то произойдут. «Реал» усилится уникальным игроком.

    Неймар один из лучших футболистов мира. В любой команде он способен изменить ситуацию, но вернуть его в «Барселону» будет очень нелегко.

    В этом году «Барса» хорошо показывает себя. Есть такие игроки, как Филиппе Коутиньо, он хорошо адаптировался. Я вижу мощную команду», – сказал Иньеста.

    Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его трансфер обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

    Источник: Yahoo! Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 06:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 13:45

      От Неймара можно все ожидать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 ноября 2018, 11:41

      Спортивный телекомментатор Наташа Кларк как-то по этому случаю заявила на всю Россию: "двести двадцать две тысячи миллионов". Прямо как дядя Федор из мультфильма!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian > serppion 15 ноября 2018, 12:31

      это в Малыше и Карлсоне же было, про сто тысяч миллионов...
      Или я что-то не помню, или Наташенька жиденько обделалась на классике советской и шведской литературы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 ноября 2018, 08:52

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 ноября 2018, 08:30

      Реалу надо искать молодую легенду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 ноября 2018, 08:16

      Реал усилится летуном...))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 