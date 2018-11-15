Отец Еременко: «Вопрос по контракту Романа со «Спартаком» будет решаться в декабре»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, рассказал о ситуации с контрактом сына.

– Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сказал, что в декабре клуб примет решение по контракту Еременко. У обеих сторон есть опция досрочного расторжения. Роман проведет этот сезон в «Спартаке» до конца?

– Вопрос действительно будет решаться в декабре. И теперь новый тренер должен сформировать свое мнение.

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