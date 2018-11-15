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    Отец Еременко: «Вопрос по контракту Романа со «Спартаком» будет решаться в декабре»

    Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, рассказал о ситуации с контрактом сына.

    – Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сказал, что в декабре клуб примет решение по контракту Еременко. У обеих сторон есть опция досрочного расторжения. Роман проведет этот сезон в «Спартаке» до конца?

    – Вопрос действительно будет решаться в декабре. И теперь новый тренер должен сформировать свое мнение.

    Восемь важных вопросов Федуну

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2018 01:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 13:19

      Можно бы и оставить ,видно что старается. У Кононова другой взгляд на игроков - все будет зависеть от его решения.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 15 ноября 2018, 12:09

      Рома пришелся ко двору(в отличии от многих приживающихся по году и более), отрабатывает по полной! Думаю Кононову то же понравится. Хотелось что бы остался!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 11:22

      Было бы не плохо чтоб подписали.Уже сейчас видно, что если на целый матч Ерёменко и не хватает,то деньги свои он тем не менее, отрабатывает качественно.Смотрится уверенно и здорово прибавляет.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 08:28

      Если у Кононова есть кандидатура на замену Р.Еременко, то он будет
      против Еременко, но думаю до конца чемпионата России его оставит,
      а вот потом, возможно, все решит новый тренер.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 ноября 2018, 07:30

      Рома зряплату не хочет брать товаром?

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 ноября 2018, 07:20

      скорей всего подпишут 1+1

      2
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -6
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