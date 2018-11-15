Погба: «Возвращение в «МЮ» – лучшее чувство. Я вернулся домой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о переходе в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году.

«Возвращение в «Юнайтед» – лучшее чувство. Я вернулся домой. Я всегда мечтал о том, чтобы играть за «Юнайтед», чтобы провести за клуб много матчей и забить голы.

Ничего на самом деле не изменилось, кроме, может, команды и тренера, но все остальное в клубе осталось прежним.

Было потрясающе вернуться, почувствовать воздух Манчестера. Он никогда не меняется», – сказал Погба.

В текущем сезоне Погба сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил пять голов.