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    Погба: «Возвращение в «МЮ» – лучшее чувство. Я вернулся домой»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о переходе в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году.

    «Возвращение в «Юнайтед» – лучшее чувство. Я вернулся домой. Я всегда мечтал о том, чтобы играть за «Юнайтед», чтобы провести за клуб много матчей и забить голы.

    Ничего на самом деле не изменилось, кроме, может, команды и тренера, но все остальное в клубе осталось прежним.

    Было потрясающе вернуться, почувствовать воздух Манчестера. Он никогда не меняется», – сказал Погба.

    В текущем сезоне Погба сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил пять голов.

    Источник: Goal

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    15.11.2018 01:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 ноября 2018, 09:02

      О, воздух Манчестера!!! Там и денег не надо. Можно играть только за один воздух.

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