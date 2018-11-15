Марадона: «Я думаю, Месси вернется с сборную»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси.

– Как вы думаете, на Месси повлияли слова, которые вы о нем сказали?

– О чем вы говорите?

– О том, что Месси не лидер, потому что он по 20 раз перед игрой ходит в туалет.

– Все ложь.

– Вы не хотели конфликта с Месси?

– Лео – мой друг, я никогда не говорю о нем плохо на публике. Я скажу ему это в лицо, не в интервью. Все, что я могу сказать о Лео, это то, что он феномен. Больше ничего.

Есть игроки, которые ходят в туалет 20 раз, но это не относится к Месси. Наоборот, я хотел, чтобы Лео выходил на поле, искал мяч и делал то, что другие не могут. Они прячутся от мяча.

– Думаете, он вернется в сборную?

– Да. Посмотрим. Но если этого не произойдет, то мы в беде, потому что у нас нет никого, кто мог бы пробить стену.