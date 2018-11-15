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    Марадона: «Я думаю, Месси вернется с сборную»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси.

    – Как вы думаете, на Месси повлияли слова, которые вы о нем сказали?

    – О чем вы говорите?

    – О том, что Месси не лидер, потому что он по 20 раз перед игрой ходит в туалет.

    – Все ложь.

    – Вы не хотели конфликта с Месси?

    – Лео – мой друг, я никогда не говорю о нем плохо на публике. Я скажу ему это в лицо, не в интервью. Все, что я могу сказать о Лео, это то, что он феномен. Больше ничего.

    Есть игроки, которые ходят в туалет 20 раз, но это не относится к Месси. Наоборот, я хотел, чтобы Лео выходил на поле, искал мяч и делал то, что другие не могут. Они прячутся от мяча.

    – Думаете, он вернется в сборную?

    – Да. Посмотрим. Но если этого не произойдет, то мы в беде, потому что у нас нет никого, кто мог бы пробить стену.

    Источник: Marca

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    15.11.2018 00:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Dadrail 15 ноября 2018, 10:51

      Вернётся, к бабки не ходи...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Azraeil 15 ноября 2018, 10:42

      Можно было бы и не спрашивать, ничего по сути не сказал....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Israfel 15 ноября 2018, 10:36

      Трындит, однако...критиковал Лео открыто перед журналюгами...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Mekail 15 ноября 2018, 10:29

      Родственник, как никак...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Djebrael 15 ноября 2018, 10:12

      Да, без Мессеныша, хана сборной вообще....

      7
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