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    Бабаев – об интересе «Ромы» к Ахметову: «Контактов с римлянами не было»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что «Рома» интересуется полузащитником Ильзатом Ахметовым.

    – Итальянские СМИ сообщили, что Ахметов попал в сферу интересов «Рому». Римляне уже выходили на ЦСКА?

    – Нет, контактов не было. Но нам, конечно, приятно, если Ильзат своей игрой смог заинтересовать такой клуб.

    Ахметов в самом начале своего пути, очень рады, что он в ЦСКА. Уверен, что он еще долго будет выступать за нашу команду. А в перспективе – посмотрим

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2018 22:58
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    Комментарии170
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 00:40

      Пока он ЦСКА нужен. Пусть тут набирается опыта и необходимой игровой практики в международных играх. А потом пусть готовят денюжку от 20 лямов и выше. База будет готова как для него так и для нас...

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 00:50

      прилуняемся)
      чёто мы с тобой Олег сегодня припозднились..! и до завтра не скажешь..)
      в общем давай удачи, днём увидимся)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 00:52

      Давай, Андрюша, до сегодняшнего уже утра. ))) А я ещё телек посмотрю. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 00:53

      ты где так бодро зарядился? )) я так не могу)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 00:54

      Я выпил кофе в 22:00, но и вообще я ложусь спать в 1-2 ч. ночи.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 00:56

      а я думал что это я сова)
      встану точно поздно
      всё, я в отруб, до связи

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 00:57

      Давай отдыхай. Я ещё немного постучу и выйду.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 10:42

      Олег, ты что вообще не спишь?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 10:50

      Мало, я же тебе рассказывал. Сон это не моё состояние. В 1:30 лёг спать, в 6:00 кошка разбудила. До 8:00 проворочался и сюда. ))) Ещё 16 лет назад, я мог 3-е суток подряд не спать и дежурить в охране. На третье сутки напарники, которые не могли меня обыграть в шахматы до этого, в такие дежурства обыгрывали на третьи сутки. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 10:57

      ты не человек, ты киборг ))
      я пока не научился на ходу перезагружаться )

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 10:59

      Просто у меня организм такой и нервная система. В гостях вообще заснуть не могу, на той работе тоже не мог, хотя была возможность. Вот на последней работе уже мог спать и днём и ночью. А мне много не надо для восстановления и нормального состояния.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 11:08

      у меня такое не прокатывает. если долго не сплю то потом могу часов на 15 рубануться, организм берёт свой

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 11:16

      У большинства так. Я помню в детстве соседка (она старше на три года) и жила в соседнем доме на первом этаже с родителями и братом. Уснула так, что не могли разбудить её родители пришедшие с базара. Кричали с улицы, стучали в дверь в окно тарабанили спальни и т.д. Собралась куча народу, в итоге кое как в форточку спальни пролез приятель и её разбудил. Её было лет 16, полная такая. Уже думали, что с ней что-то случилось. Так она проспала больше суток как потом выяснилось. Часто это случай вспоминали и подкалывали её.

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 11:23

      а меня в краснодар выдёргивают(
      в торговый центр семейка собирается

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 11:25

      На часа 3-4 задействуют. Я так понимаю это должно отдельно оплачиваться или всё в кучу ? Удачи и ждёмс.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 11:37

      могут подкинуть, а могут и кинуть))
      как их величество соизволит)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 11:39

      Понятно. Удачной дороги и скорейшего возвращения. Обедать уже надо будет в Краснодаре. Кафешек и столовых там наверняка хватает.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 15:14

      Здорово, славяне !
      Чё деется-то в ФНЛ !!!!! )))

      Шинник в 22-х играх, забивший 21 мяч, забивает Спартаку-2 в гостях уже в первом тайме 4. Охотно верю ))
      Нечто похожее начинается и в матче Краснодар-2 - Мордовия - к 8 минуте Мордовия ведёт в гостях 0-2

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 15:17

      В структуру итоговой таблицы матчей ФНЛ надо внести следующее изменение - за колонкой "Очки" добавить колонку "Цена"

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 15:22

      За Шинник -спасибо..
      шевельнулось ретивое позабытое..))

      У нас затишье.
      Склад под охраной.
      Контроль и направления не заданы..
      Тоска .Все сами по себе..)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 18 ноября 2018, 15:24

      Олег дерётся в магазинах..
      Гасконец буржуев туда-же повёз...(

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:26

      Лешич, здорово ! Да что там Шинник, вон недавно Тамбов (2 место) дома Армавиру, который на дне болтается, всрал 0-1. Вот где Маски-шоу были !

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:27

      (с) Олег дерётся в магазинах..

      Живо представил !!! ))))))))))))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:31

      (с) Гасконец буржуев туда-же повёз...(

      Растрясёт ведь ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 15:36


      Растрясёт ведь ! ))
      -----------
      на бабки разве...всё-же выходной..по КЗОТу двойная оплата...))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 18 ноября 2018, 15:39

      Алик!
      Жрака-жракой а люди в грязных футболках забили Зениту..((
      1-1..однако на Крестовском..(

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:42

      Лёха, Зенит каким-то полуторным составом играет ))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:45

      (с) люди в грязных футболках

      Ну а чё, полгода не постирали - вот уже и экономия образовалась ! )))

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      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 15:46

      а кому-там...(
      Все по сборным..или травмы..
      Зато Анюк распоясался,как в молодые годы..прёт просто,наморщив(до некуда))) лоб..

      Шальке вообще без запаса приехал,денюжку перед Миллером отбить..

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:50

      А люди в грязном-то очень красиво разыграли и забили ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 15:56

      (с) просто,наморщив(до некуда))) лоб..

      Аки шарпей ? ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:01

      Ага.. вот старый анекдот,ко слову...)Блин,Сайдырыча нет,а выражаться надо..)


      "Встречаются на собачьей площадке шарпей и бывалая немецкая овчарка. Ну, там, дела сделали, стоят трепятся:
      Овчарка: - Я на границе служил! Видишь на боку шрам?
      Шарпей восхищенно кивает.
      О. - Это от ножа! А вот тут мне пёс диверсантов пол бока вырвал в схватке, а ухо рваное, это об колючую проволку, когда в засаде были...
      Шарпей слушал, слушал, потом быстро так складочки свои лапами со спины ко лбу собрал, и говорит:
      - Во! Дырка, видишь?
      О. уважительно так: - Пуля?!...
      Ш.: - Неа.. Ж.па!"

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 16:04

      Тоже типа анекдот:
      Не пришедшая на свидание девушка может испортить вам только настроение, пришедшая — может испортить всю жизнь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 16:06

      - А какие ресурсы вы используете для самообучения?
      - В основном грабли... ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:07

      Добрый вечер всем! И желательно приятных новостей.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 18 ноября 2018, 16:12

      Привет, Александер ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 18 ноября 2018, 16:13

      Горлуковичу-57...
      Как нам ,Саш с тобой...напополам...)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 18 ноября 2018, 16:14

      И Бескову-98..
      Ну,это не про нас))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:15

      Привет Максим! День какой то сегодня - сонливость.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:17

      Медведь убежал из зоопарка, не могут найти.
      Наконец звонит бабуля:
      - Ой, ко мне во двор медведь забрался и на дерево залез! Уберите его, мне страшно!!
      Приезжает мужик с маленькой собачкой, дает бабуле ружье, показывает на собачку и говорит:
      - Бабуля, это Кефирчик. Я сейчас залезу наверх, встряхну ветку, медведь свалится, Кефирчик схватит его за яйца и потащит в зоопарк.
      - Хорошо, сынок. А зачем же мне ружье?
      - Если вместо медведя свалюсь я, стреляй в Кефирчика!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 18 ноября 2018, 16:19

      Привет Леш! Горлуковича сейчас часто вспоминают. На должность ГТ предлагали. Вот уж не скажешь что бвл плохой защитник.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 18 ноября 2018, 16:24

      Дед давал шороху всем..
      Да и сейчас даёт...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 18 ноября 2018, 16:25

      (с) сонливость.
      Видно реакция на метеоусловия и у каждого она разная

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 18 ноября 2018, 16:26

      В одном из офисов нашли журнал с таким названием.
      Внутренний
      Журнал
      Обработки
      Поступающих
      Указаний.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:26

      Опытный охотник на медведя первым делом пустит вперёд неопытного.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 18 ноября 2018, 16:28

      Год назад они приезжали к нам в составе команды ветеранов. Игра еще прилично.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:30

      Сырой снег и слякоть. Того и гляди дождь пойдет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 18 ноября 2018, 16:31

      А у нас сегодня отличный солнечный день был +3 ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 18 ноября 2018, 16:34

      Внутренний
      Журнал
      Обработки
      Поступающих
      Указаний.)))

      _
      Нету главного,он бы себе в скрижали занёс..))
      Ох..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:34

      У вас всегда теплее градусов на 10 -15. Но +3 тоже маловато.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:35

      - Стюардесса, а карамельки будут разносить?
      - Конечно, будут! Смотрите, как меня разнесло!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 18 ноября 2018, 16:38

      Зенит - Шальке пока 1:1.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:40

      На соревнованиях по легкой атлетике копьё пролетело 70 метров, воткнулось в судью и пробежало ещё парочку.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 18 ноября 2018, 16:41

      Скоро будет интересный матч Англия -Хорватия. Повторение полуфинала ЧМ2018.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 18 ноября 2018, 16:42

      Уже 2-1 ))
      Лёшич наколдовал !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 16:42

      Макс ,этот больше всех понравился.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 18 ноября 2018, 16:44

      Мешки)) заработали левый пендаль)) и его же забили на халяву..
      2-1.
      веселуха...)
      по всему был газовый приказ сыграть результативно..
      но в ничью..
      )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 18 ноября 2018, 16:46

      А это уже не анекдот. На первых олимпийских играх ,соревнование по метанию пришлось отменить. Сломалось копье.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 18 ноября 2018, 16:49

      Привет Толь! Пришел не пустой со смехом.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 16:52

      Здорово, Толяныч ! ))
      Народ сегодня вроде в чате держался нормально, правда не все - одарённые всё же есть !
      Саша Васин клон ? Душевно он с псевдоАнпером беседовал. Такое впечатление, как родные

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 18 ноября 2018, 16:52

      Что и говорить "товарняк". Здесь результат строится не по законам футбола а по приказу сверху.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 16:53

      Значит у псевдоАнпера и Сашавасиных один кукловод ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 18 ноября 2018, 16:53

      Хорошее настроение способствует энергичной работе.

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      shinnik > shinnik 18 ноября 2018, 16:54

      Лодыгин был явно против корпоративки...
      Грек,х.уле. скажешь..))))
      Там же "всё есть" .кроме газа..)

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      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 16:56

      (с) договорняки пилят.....гаденыши....

      Сегодня так вообще образцово показательно (((

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      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 17:00

      Тоже самое - на СКА вроде угадал ничью, а дальше всё слил на Краснодаре ((

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      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 17:01

      А помнишь Тамбов - Армавир 0-1 ? Жесть же !

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      zigbert > shlomo 18 ноября 2018, 17:04

      А как не пилить когда есть чего.

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      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 17:06

      Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вас уже вряд ли что-нибудь спасёт.

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      shinnik > Project Бабангида 18 ноября 2018, 17:11

      Ты там скоро?)
      А то кажется карета в тыкву раньше двенадцати нае..нётся...((

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      MaxRnD > zigbert 18 ноября 2018, 17:12

      (с) А как не пилить когда есть чего.

      Как там у Семёныча :
      "А как не пить, когда дают и не накладно" ))

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      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 17:15

      (с ) Я вообще офигел, даже думал, что ошибка закралась...

      А зайцы косят трын-траву ! )))) И ничего не боятся ((

      5
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      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 17:17

      Прервусь на время.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 17:19

      Зашёл на почту. Купил шоколад, стиральный порошок и пазлы. А вот посылка второй месяц не приходит.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 17:22

      Зашёл на почту. Купил шоколад, стиральный порошок и пазлы. А вот посылка второй месяц не приходит.))
      _____-------------
      Олежа!Пазлы мне в рот!
      Как ты изменился,браат...!!)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 17:24

      (с) Олежа!Пазлы мне в рот!

      Лешич, выплюнь гадость ! Пазлы по скидке - все несъедобные )))

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 17:25

      - Циля, ты слышала, что Сара и Яша решили пожениться?
      - Да ну?! А ведь какая у них была любовь!..

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 17:28

      Толяныч, а утебя часом не создаётся впечатление, что
      avangard2014 и kursk2014 тоже кагбэ родня ? ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 18 ноября 2018, 17:44

      Я там, говори. Только в режиме мессенджера

      4
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 18:00

      Замрёшь бывало у кефира, не жирный выбирая сорт...
      Нагнёшься ты потом к корзине. Хоп! А в ней водка, сало и торт...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:08

      Всем доброго вечера ! У всех цена договорная, Макс )))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 18:08

      Олег и тебе не хворать ! ))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 18 ноября 2018, 18:10

      Сегодня днём притопил во втором тайме товарняка Зенита. Проснулся уже играли первый тайм Англия-Хорватия. )))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:10

      Кефир по сроку выбирая.
      Нежирный подбирая график..

      Глаза прикрыл..Опять в трамвае..
      В кармане шоколадка и коньяк..
      --такой вот,с.ука,трафик.

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 18:11

      Т.е. ночь у тебя сегодня пройдёт в бодрствовании ))

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      shinnik > shinnik 18 ноября 2018, 18:13

      **.анул .. а подумают,что доложился..))

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      shinnik > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 18:15

      . Проснулся уже играли первый тайм Англия-Хорватия. )))
      --
      Тихо в лесу,только не спи ,Барсук...))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:17

      Часа 4-5 посплю.)))

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      Рубик Докоян > shinnik 18 ноября 2018, 18:18

      Второй тайм забегали и хорваты поиздевались над англичанами, забив гол.

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      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 18:19

      Тренер в интервью перед матчем:
      - У нас сейчас ситуация, как в провинциальном гей-клубе…
      - Как это?
      - Каждое очко на вес золота!

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      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 18:22

      (с) поиздевались над англичанами, забив гол.

      Крамарич всю аглицкую защиту особо изощрённо мордой по асфальту повозил )))
      Красаучег !

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      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:23

      Гол шикарный. Красавелла по исполнению. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:23

      Какое-то жалкое ничтожество прислало мне приглашение на семинар по повышению самооценки!

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:39

      на семинар по повышению самооценки! ??!!))))))
      ---------
      Плебеи все.И все-го.в.но.
      Пошли их на.фуй..
      И от меня добавь там..,предположим..."Бе-Бе-Бе"..))

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 18 ноября 2018, 18:43

      Расстрелять всех к такой-то матери )))))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:45

      (с)... стреляй в кефирчика

      бабка цука .. с перепугу в кефирчика не попала, и отстрелила специалисту яйца )

      привет кого не видел

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      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:47

      Он у нас зачёт хрен бы сдал, чтобы получить допуск на семинар. Хиллари ты с ними там воюешь, пусть копошатся в своей песочнице. Блин, какой гол забили хорваты и какие два пропустили. При первом, воротник мог спокойно выбежать на перехват при вбрасывании аута.

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      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:48

      Если собачей упряжкой управляет кореец, собаки бегут в два раза быстрее.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 18:53

      (с) в краснодаре столовых и кафешек хватает

      с общепитом там порядок.
      и вообще сервис на уровне - " родится, побриться, подстричься... и гробы удобные")

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      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 18:53

      А стоит ли спешить к своему столу ?...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 18:54

      Магазины магазинами, а обед по расписанию желудка. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 18:58

      (с)магазины магазины ...обед по расписанию

      отрава там на каждом шагу разложена..)
      мы негордые... жрём!

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      MaxRnD > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:00

      От съедобных грибов конечно не отравишься, но с другой стороны с ними и по душам не поговоришь.

      5
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      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:01

      У неё был один маленький недостаток. Если быть точным, даже два маленьких недостатка.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:02

      Это да, но что-то съедобное всегда можно найти. Я в союзные времена знал где в Донецке можно прилично поесть и не дорого. И часто водил, показал и рассказывал спортсменам где можно поесть и выпить при желании.

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      Project Бабангида > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:02

      (с) с ними по душам не поговоришь

      в чате я смотрю без изменений...! "грибы" уже между собой начали разговаривать

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      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:05

      Надо учиться и уметь превращать два своих маленьких недостатка в достоинство и достояние...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:07

      Там скоро будет массовый психоз с очевидным для меня неблагоприятным прогнозом...

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:10

      Олег, ты просто не представляешь что такое Краснодар..!
      по пробкам и москва и питер отдыхают! запарковался на территории торгового центра... всё счастье... "жопу оторвал, место потерял" .... будешь круги нарезать, со скоростью потухшего света)

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      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:12

      (с) два своих маленьких недостатка

      Если только с помощью силикона ? )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:13

      Я представляю, писали не раз наши футболисты и их жёны об этом. Но припарковавшись, что нельзя выйти из машины на полчаса и поесть ?

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:16

      Силиконом можно многое увеличить, но только не мозги...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:18

      (с) ...писали жёны футболистов

      мамаевская с..у..чка?
      они в отели "пушкинист" ужинали. "силиконовая долина" .. туда по дресс коду баб без силикона не пускают)

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:19

      Знак инвалид на заднее стекло и паркуйся на газоне, потом снять ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:21

      ))) мы с Максом не сговариваясь , про силикон одномоментно ...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:21

      Да на фиг туда ходить. Там оставишь больше штуки и не поешь толком. А где-то за 300-500 р. можно нормально поесть. Там же тусовшики больше красуются как и у нас.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:22

      - Так, а Сидоров может работать? Вернулся, наконец, из запоя?
      - Он говорит, что может работать прямо оттуда

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:23

      Скорей номера архаровцы снимут )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:24

      Меня на силиконе не проведёшь. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:25

      В запое как и в забое работают больше лёжа...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:26

      Хлопцы я отвлекусь на пожрать !

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:26

      (с) и паркуйся на газоне

      это у вас в ростове прокатывает. а тут эвакуатор уже через пять минут освободит газон, для новой жертвы..
      серьёзно Макс... здесь машину как в ростове не бросишь

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:26

      Святое дело. Приятного аппетита.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:27

      В Ростове на другом бабки делают.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:29

      ростов попроще... и люди и город! краснодар более гламурный ..

      гламурная навозная куча

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:31

      Где больше бабок там и гламура больше. У вас даже Кущёвка гламурно преступная...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:35

      хорошо или плохо, но тут кумовство полным цветом цветёт...
      по всюду причём...
      но мы привыкли, к этой форме правления..другой не знаем)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 18 ноября 2018, 19:39

      Генерал встречается с солдатами.
      _ Здравия желаем товарищ генерал.
      Генерал
      - ,Ох какие молодцы ,как ваши фамилия.
      Солдаты
      Иванов ,Петров ,Сидоров.
      Генерал
      -Уж не братья ли вы родные?
      Солдаты
      -Нет однофамильцы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:39

      Это давние традиции, хохлы это привнесли. Теперь кумовство всюду, от Москвы до самых до окраин... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:41

      Олег привет! С выходным днем.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:43

      Привет Андрей! Ответь пожалуйста ,Гуляй Поле не в ваших краях?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 18 ноября 2018, 19:44

      (с) ...иванов , петров, сидоров... братья

      иваненко, петренко, сидоренко... кумовья)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 19:44

      Привет, Саша ! Завтра на работу, внучка ждёт.))) Через 1,5ч выскочу за гостинцами. Вчера пролетел, всё раскупили до 21:30. Сегодня погода дрянь, есть шанс, что куплю, что хочу. Народ больше дома сидит.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 19:46

      Бывал там несколько раз проездом, когда от подруги автобусом возвращался в Донецк из Запорожской обл. От Андрея это далеко географически, но близко по ментальности.

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      Project Бабангида > zigbert 18 ноября 2018, 19:47

      (с) гуляй поле не в ваших краях...

      не Сань... це на украине..))
      но у нас тоже подгуливает..)

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      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:48

      Конечно порадуй внучку гостинцами. Для них это приятные моменты в жизни.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:51

      от Андрея далеко географически, но близко по ментальности

      ++ )

      кстати, кущёвка географически ближе к Максу. на границе с ростовом.

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      zigbert > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:52

      Все равно недалеко Андрей. Что то сейчас вспоминал и не вспомнил. Я про батьку Махно вспомнил ,тогда вам повезло.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 19:54

      Тут не с только внучку, как кормящую маму. У внучки пока свои пюрешки всякие, которые ей дочь покупает в детском питании. А тут себе и дочери прикупить надо.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:54

      по климату и ландшафту, она тоже ростовской области больше подходит - степные

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      shinnik > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:55

      Мда..((
      Пойду я к ..(бениной маме...

      Ждать царёва возвращенья для осмысленных свершений...Не моё..
      -------------------------------------------------------------------------------------
      Тебе вот..Из Любимого..(С)тата..
      ---
      2 октябpя 1996 года. Радио Модеpн, Дмитpий Hагиев. Бог дал осень.

      ------------------------------------------------------------------------

      Финал, финал. Мы бежали вместе, деpжа впеpеди эстафетнyю палочкy.
      Я дyмал, что деpжy навсегда. Я забыл, что навсегда может быть только память.
      Я, я не понял, что pано или поздно, должен бyдy пеpедать эстафетy.
      Ты давно впеpеди. Я, я плелся за тобой, еще неся, неся то, что мы pаньше,
      не чyствyя тяжести несли вместе.
      Вот появился тот, кто забеpет y меня эстафетy. Он еще не бежал pядом с тобой.
      Он молод и свеж. Он даже не стал дожидаться пока я добpедy.
      Он вышел навстpечy и сам забpал то, что пpинадлежит нам с тобой.
      Тепеpь это Ваше... Я, я тебя очень, я тебя очень любил.
      Беpеги себя, беpеги... Я за Тебя Молюсь... "


      Удачи вам, любви и терпения..
      А пока,пока..
      Пока.

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      Project Бабангида > zigbert 18 ноября 2018, 19:57

      (с) батьку Махно вспомнил

      у нас если лапа мохнатая, то всем батька..)

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      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 19:57

      Сейчас в воскресенье все наверное по домам сидят ,в магазине народу немного.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 19:57

      Смотрел передачу на днях с Малаховым как раз про Кущёвку. И там женщина из Кущёвки говорила, что в Ростове открыла цветочный магазин, но и там Цапок её увидел и стал доставать. Я тогда и понял, что недалеко от Ростова эта клоака.

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      Project Бабангида > shinnik 18 ноября 2018, 20:00

      (с) ....должен передать эстафету

      что это?
      исповедь Усен Болта завершающего карьеру? ))

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      zigbert > Project Бабангида 18 ноября 2018, 20:00

      С мохнатой лапой ,нет преград.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:01

      Это булочная и небольшое кафе.Есть столики и можно посидеть за кофе и с другими напитками прикупив всяких рулетов, пирогов, круасанов и т.д. в Воскресенье всегда народу меньше ходит, чем в пятницу и субботу. А в 21:30 и до 22:00 они продают со скидкой 40%. Утром, что останется уже стоит на 50% меньше.

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      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 20:09

      Конечно попасть на скидки выгодно. Для меня это не совсем удобно ,живу далеко от центра. Все крупные магазины там. А у нашего дома магазин - цены чуть повыше.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 20:12

      (с) ..и они продают со скидкой

      Олег, ты нигде не пропадёшь..)))

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      Project Бабангида > Project Бабангида 18 ноября 2018, 20:14

      пойду дорожную пыль смою....

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:14

      А у меня это в соседнем доме. Выкупили угловую квартиру на первом этаже кавказцы, открыли магазин-забегаловку 24 часа и торговали бойко, особенно бухаловом. Шли алкаши и строители, пока стройка была. Но потом дела видно не пошли и они продали помещение. Теперь тут хорошая булочная.

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      zigbert > Project Бабангида 18 ноября 2018, 20:15

      Андрей ,как у вас там с сахарным песком. Не дорожает?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 20:15

      В плане еды и покупок, точно. ))) Давай, пройдись.

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      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 20:19

      Олег ,вспомнил детство.Рядом с домом родственников находилась пекарня. Как к ним только заходили ,оттуда исходили такие неповторимые ароматы.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:20

      А сколько он сейчас стоит ? Я его покупаю один-два раза в год. Покупал по 36-40р за 1кг. Сейчас покупаю рафинад в пачках 1 кг по 25р. по акции и 38-40р без акции. Купил 3 пачки для чая и кофе. Кладу один кусочек в чай, в кофе два. Кусочки маленькие и мне упаковки хватает на несколько месяцев.

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      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 20:24

      Совсем недавно стоил 36р за кг, а сейчас 44р за кг. Очень резко поднялась цена.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:25

      Я помню запах кондитерского цеха, сейчас конфетная фабрика и запах леденцов барбарис. Был ещё ситро цех как мы говорили. И там делали Крем-соду. любимый был лимонад. Студентом я же на занятиях по гигиене питания, посещал молочный завод, хлебозавод, мясокомбинат. Запахи разные как и ассоциации.)))

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:28

      В процентном отношении, но по деньгам не существенно. 8 копеек на килограмме. Сезонное подорожание как и на многие продукты. Как овощи полезли вверх по цене, увы. Помидоры, огурцы, перец. Бывает когда сезон заготовки, тогда ушлые начинают поднимать цену на сахар.

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      zigbert > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 20:33

      На счет лимонада ,да. В те времена был вкусный и без добавок. Сейчас совсем перестал покупать газировку. Лучше из сухофруктов компот сварить.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:42

      Тогда были натуральные добавки и все эти эссенции, а сейчас сплошная химия. Газированные напитки вредны, особенно вся эта цветная химия импортная и наша, называть даже их не хочу. Иногда покупаю по акции упаковку Боржоми.

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      zigbert > zigbert 18 ноября 2018, 20:43

      На сегодня надо заканчивать.Всем удач и спокойной ночи.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 ноября 2018, 20:50

      Пока, Саня.

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      Project Бабангида > zigbert 18 ноября 2018, 21:07

      (с) как у вас там сахарным песком ?

      Саня это от тебя уже второй нокдаун за три дня)) (первый это когда хором...)
      меня шинник так не отоваривал)
      ...прижался к канатам и не могу тебе ответить))


      в ценах вообще плаваю... вот на сигареты цены знаю, остальное смутно

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      Project Бабангида > shinnik 18 ноября 2018, 21:12

      вот мысли после ванной освежились...! полезно иногда голову мыть

      (с) ...держа в переди эстафетную палочку.
      я думал что держу навсегда...

      кончай эстафетными палочками мериться... тренер сказал, что мы играм в одной команде )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 21:22


      (с) иногда покупаю по акции боржоми

      "Алик Джан! ... у нас в Дилижане , в кухни открываешь кран, вода течёт..... второе место занимает в мире...!
      - а первое в Ереване .. да..?
      - неее! в Сан - Франциско
      -....а боржом..?! ... с начало подумай потом говори" ))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 ноября 2018, 21:57

      Олег , до завтра! завтра с утра на связь не выйду, рано утром в армавир еду. часам к 2м может вернусь

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      MaxRnD > Project Бабангида 18 ноября 2018, 22:01

      Хлопцы, зашёл пожелать всем спокойной ночи ! Всего ! До завтра ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 18 ноября 2018, 22:04

      Спокойной ночи, Макс. До завтра !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 22:07

      Ясно, Андрюша, отдыхай. До завтра.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 ноября 2018, 22:08

      +++ :-)))

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