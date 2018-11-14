Пока он ЦСКА нужен. Пусть тут набирается опыта и необходимой игровой практики в международных играх. А потом пусть готовят денюжку от 20 лямов и выше. База будет готова как для него так и для нас...
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что «Рома» интересуется полузащитником Ильзатом Ахметовым.
– Итальянские СМИ сообщили, что Ахметов попал в сферу интересов «Рому». Римляне уже выходили на ЦСКА?
– Нет, контактов не было. Но нам, конечно, приятно, если Ильзат своей игрой смог заинтересовать такой клуб.
Ахметов в самом начале своего пути, очень рады, что он в ЦСКА. Уверен, что он еще долго будет выступать за нашу команду. А в перспективе – посмотрим