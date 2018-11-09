«Рома» интересуется полузащитником ЦСКА Ахметовым

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов «Ромы».

Игра 20-летнего футболиста привлекла внимание спортивного директора римского клуба Мончи. Он наблюдал за российским хавбеком в матчах «Ромы» против ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов (3:0 и 2:1). В домашней игре Ахметов отметился голевой передачей.

Римляне могут попытаться приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно.

Ахметов перешел в ЦСКА из «Рубина» этим летом. Его контракт с москвичами рассчитан до 2022 года.