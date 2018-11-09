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    «Рома» интересуется полузащитником ЦСКА Ахметовым

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов «Ромы».

    Игра 20-летнего футболиста привлекла внимание спортивного директора римского клуба Мончи. Он наблюдал за российским хавбеком в матчах «Ромы» против ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов (3:0 и 2:1). В домашней игре Ахметов отметился голевой передачей.

    Римляне могут попытаться приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно.

    Ахметов перешел в ЦСКА из «Рубина» этим летом. Его контракт с москвичами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Сalciomercato

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    09.11.2018 15:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 9 ноября 2018, 20:49

      Не правда хороший игрок, есть у него дриблинг, обводка получается норм,но слабоват,90минут не мог по состоянию здоровья

      1
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 9 ноября 2018, 20:32

      Хм по двум встречам ,если Рома серьезно решила ,лучше уж тогда подождать им до летнего окна и по лучше изучить игрока

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      Рейтинг: +1016

      OOOVVV. 9 ноября 2018, 18:50

      Рано ему из ЦСКА куда то переходить. ИМХО.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 ноября 2018, 18:42

      Неплохо!

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      Рейтинг: +1834

      gor77 9 ноября 2018, 18:27

      Интересно, где Бомбардир нашёл информацию о "приобретении" Ахметова???
      В заметке написано, что "Рома" ищет новых молодых игроков. И Мончи действительно понравилась игра Ахметова в двух играх, которые он видел. И всё!
      Для справки: Мончи, он же Рамон Родригес Вердехо — испанский футболист и футбольный функционер. Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Рома".
      Ну, да ладно!

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 9 ноября 2018, 18:24

      В саму Рому может быть и рано, а вот выкупить и отдать в аренду (да в тот же самый ЦСКА или в какой-нибудь Дженоа) - это хороший ход. Парень-то действительно весьма неплох.
      Но красная цена ему сейчас 3-5 млн.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 ноября 2018, 17:04

      рано еще рано... надо мясом обрасти....

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 ноября 2018, 16:44

      Мало им Думбии?! Надо втюхать лямов за 30 !!! И команду и 0К усилит...

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 9 ноября 2018, 16:25

      ДУмаю рано в этом году...через год -два если будет расти такими же темпами, то может быть...

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 9 ноября 2018, 15:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АХАААХХА спасибо хорошая шутка.. зачем Роме кусок го*на?

      -9
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      Рейтинг: +695

      fan-man > Гуус 9 ноября 2018, 16:39

      Кусок го*вна это ты.

      7
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