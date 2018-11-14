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    Товарищеский матч. Швейцария проиграла Катару

    Швейцария проиграла Катару в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Акрам Афиф.

    Товарищеский матч

    Швейцария – Катар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Афиф, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2018 22:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:08

      Все шло к ничьей а этот Афиф все испортил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Dadrail 15 ноября 2018, 10:57

      Нежданчик....хотя, арабы упертые, если захотят, то....

      7
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 ноября 2018, 07:05

      лол, я на Катар поставил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 ноября 2018, 06:41

      Сенсация , блин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ocn.pt/WW8P

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 ноября 2018, 00:19

      Бывает!

      0
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 15 ноября 2018, 00:17

      Играйте так всегда, товарищи...

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 14 ноября 2018, 22:58

      Видимо у швейцарцев неплохие премиальные)

      2
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