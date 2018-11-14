Товарищеский матч. Швейцария проиграла Катару

Все шло к ничьей а этот Афиф все испортил.
Швейцария проиграла Катару в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Акрам Афиф.
Товарищеский матч
Гол: 0:1 – Афиф, 86.
Швейцария проиграла Катару в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Акрам Афиф.
Товарищеский матч
Гол: 0:1 – Афиф, 86.
Сенсация , блин
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ocn.pt/WW8P
Бывает!
Играйте так всегда, товарищи...