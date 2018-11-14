Анчелотти: «Победа в Серии А должна быть мечтой, а не утопией»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказался о шансах на победу в Серии А.

«Скудетто должно быть мечтой, не утопией. Если бы это было утопией, то все было бы катастрофой. Мы можем достичь победу только большими усилиями, нужно всегда оставаться сфокусированными на этом.

Что больше всего не нравится в итальянских СМИ? Вопросы о составе. Мы, тренеры, следим за командой всю неделю. Наш выбор основан на этом, все дело в мелочах», – сказал Анчелотти.

«Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице по итогам 12 туров.