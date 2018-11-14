Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти: «Победа в Серии А должна быть мечтой, а не утопией»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказался о шансах на победу в Серии А.

    «Скудетто должно быть мечтой, не утопией. Если бы это было утопией, то все было бы катастрофой. Мы можем достичь победу только большими усилиями, нужно всегда оставаться сфокусированными на этом.

    Что больше всего не нравится в итальянских СМИ? Вопросы о составе. Мы, тренеры, следим за командой всю неделю. Наш выбор основан на этом, все дело в мелочах», – сказал Анчелотти.

    «Наполи» занимает вторую строчку в турнирной таблице по итогам 12 туров.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 