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    Черчесов: «Ни у одного тренера не бывает все идеально с составом. Шанс получат другие игроки»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о составе команды в преддверии товарищеского матча против Германии. Игра пройдет завтра, 15 ноября.

    – И у вас, и у немцев много молодых игроков. Кому сложнее – вам или коллеге Леву?

    – Не могу точно сказать, что происходит у немцев. У нас четыре игрока после чемпионата мира завершили карьеру. Если молодыми считаете 32-летних Набабкина и Ари, то у нас действительно молодая команда (улыбается).

    Ни у одного тренера не бывает все идеально. Но повторюсь, важно, что шанс получат другие игроки: например, Костя Рауш из-за травмы на ЧМ не поехал, а сейчас здоров и готов играть. Подбираем футболистов под наши требования. Что касается немцев, то мы следим за ними, но не до такой степени. С нами они не советуются (улыбается).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    14.11.2018 22:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 ноября 2018, 00:42

      Пусть тренерам везёт с командами!

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