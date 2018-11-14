Черчесов: «Ни у одного тренера не бывает все идеально с составом. Шанс получат другие игроки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о составе команды в преддверии товарищеского матча против Германии. Игра пройдет завтра, 15 ноября.

– И у вас, и у немцев много молодых игроков. Кому сложнее – вам или коллеге Леву?

– Не могу точно сказать, что происходит у немцев. У нас четыре игрока после чемпионата мира завершили карьеру. Если молодыми считаете 32-летних Набабкина и Ари, то у нас действительно молодая команда (улыбается).

Ни у одного тренера не бывает все идеально. Но повторюсь, важно, что шанс получат другие игроки: например, Костя Рауш из-за травмы на ЧМ не поехал, а сейчас здоров и готов играть. Подбираем футболистов под наши требования. Что касается немцев, то мы следим за ними, но не до такой степени. С нами они не советуются (улыбается).