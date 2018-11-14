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    Черчесов – о матче с Германией: «Для нас важно играть с топ-сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матчей с Германией и Швецией.

    – Какая игра вам важнее – против Германии или Швеции?

    – Матч с немцами носит имиджевую составляющую, для нас важно сыграть с топ-сборной. Всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою силу – за результаты в таких матчах нас критиковали до ЧМ, но это оправдало себя. Матч со Швецией – игра за очки, за выход, как я называю, в другую лигу.

    Товарищеская игра с Германией пройдет завтра, 15 ноября. Матч со сборной Швеции в рамках Лиги наций состоится 20 ноября.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    14.11.2018 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 10:48

      Интересный матч. Есть будет на что посмотреть и сделать оценки.

      2
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:47

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 14 ноября 2018, 22:34

      давай стасик!покажи своему бывшему тренеру)))

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