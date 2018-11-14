Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матчей с Германией и Швецией.

– Какая игра вам важнее – против Германии или Швеции?

– Матч с немцами носит имиджевую составляющую, для нас важно сыграть с топ-сборной. Всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою силу – за результаты в таких матчах нас критиковали до ЧМ, но это оправдало себя. Матч со Швецией – игра за очки, за выход, как я называю, в другую лигу.

Товарищеская игра с Германией пройдет завтра, 15 ноября. Матч со сборной Швеции в рамках Лиги наций состоится 20 ноября.