Рауш – об играх с Германией и Швецией: «Будем биться в обоих матчах»

Защитник сборной России Константин Рауш поделился мнением о матчах с Германий и Швецией.

– Матч с Германией товарищеский, но это топ-соперник, с Швецией борьба за первое место в группе, но эта команда не такая именитая. Какой матч важнее?

– С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же все-таки сборная России. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью. Поэтому будем биться в двух матчах.

Завтра, 15 ноября, россияне сыграют в товарищеском матче с Германией. 20 ноября пройдет встреча со сборной Швецией в Лиге наций.