Рауш – об играх с Германией и Швецией: «Будем биться в обоих матчах»

- Будем "биться"???
Игра со шведами станет для нашей сборной "товарищеской" и ни на что она уже не будет влиять.
Уже в субботу сборная России может обеспечить себе путёвку в лигу A.
Такой вариант возможен.
Турки и шведы могут сыграть вничью, а проиграть шведам шансов у турок мало.
Так что можно уже ДОСРОЧНО поздравлять сборную России с выходом в лигу А.
А игра со шведами станет "товарищеской" и ни на что она уже не будет влиять, разве что на престиж.
Важно, чтобы судьи в матче с турками не помогали шведам.
Могут липовый пенальти придумать и спутать нашей сборной все карты.
Пусть УЕФА за этим проследит, да и систему ВАР пора вводить во все турниры, которые проводит УЕФА!
Пора идти в ногу со временем, а не плестись в хвосте прогресса и честности.
Система ВАР сможет победить коррупцию чиновников УЕФА в судействе.
Защитник сборной России Константин Рауш поделился мнением о матчах с Германий и Швецией.
– Матч с Германией товарищеский, но это топ-соперник, с Швецией борьба за первое место в группе, но эта команда не такая именитая. Какой матч важнее?
– С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же все-таки сборная России. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью. Поэтому будем биться в двух матчах.
Завтра, 15 ноября, россияне сыграют в товарищеском матче с Германией. 20 ноября пройдет встреча со сборной Швецией в Лиге наций.