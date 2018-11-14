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    Рауш – об играх с Германией и Швецией: «Будем биться в обоих матчах»

    Защитник сборной России Константин Рауш поделился мнением о матчах с Германий и Швецией.

    – Матч с Германией товарищеский, но это топ-соперник, с Швецией борьба за первое место в группе, но эта команда не такая именитая. Какой матч важнее?

    – С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же все-таки сборная России. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью. Поэтому будем биться в двух матчах.

    Завтра, 15 ноября, россияне сыграют в товарищеском матче с Германией. 20 ноября пройдет встреча со сборной Швецией в Лиге наций.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    14.11.2018 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 ноября 2018, 17:38

      - Будем "биться"???

      Игра со шведами станет для нашей сборной "товарищеской" и ни на что она уже не будет влиять.
      Уже в субботу сборная России может обеспечить себе путёвку в лигу A.
      Такой вариант возможен.
      Турки и шведы могут сыграть вничью, а проиграть шведам шансов у турок мало.
      Так что можно уже ДОСРОЧНО поздравлять сборную России с выходом в лигу А.
      А игра со шведами станет "товарищеской" и ни на что она уже не будет влиять, разве что на престиж.
      Важно, чтобы судьи в матче с турками не помогали шведам.
      Могут липовый пенальти придумать и спутать нашей сборной все карты.
      Пусть УЕФА за этим проследит, да и систему ВАР пора вводить во все турниры, которые проводит УЕФА!
      Пора идти в ногу со временем, а не плестись в хвосте прогресса и честности.
      Система ВАР сможет победить коррупцию чиновников УЕФА в судействе.

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