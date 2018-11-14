Черчесов: «Если бы усы помогали на ЧМ, я бы их больше отрастил, и мы стали бы чемпионами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал немецким журналистам о роли его усов в успехе команды на чемпионате мира-2018.

На домашнем турнире россияне дошли до четвертьфинала, где уступили будущему финалисту Хорватии.

– Вы провели великолепный ЧМ-2018, удивили многих людей в России. Мы слышали про телеведущего Ивана Урганта, который запустил акцию с «усами надежды».

– Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил, и мы бы стали чемпионами мира. Но так как усы не помогают, надо было делать что-то другое. Понятно, то, что мы сыграли такой эмоциональный ЧМ, – это нас радует. Потому что ЧМ без команды-хозяйки, которая дает надежду и эмоции, выглядел бы скучно.

Хорошо, что нам это удалось. Нас чуть больше узнают, чаще фотографии с нами делают. Для того и играли, чтобы футбол российский чуть-чуть приподнять.

Завтра, 15 ноября, сборная России встретится в товарищеском матче с Германией. Игра состоится в Лейпциге и начнется 22:45 по московскому времени.