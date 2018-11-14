Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Если бы усы помогали на ЧМ, я бы их больше отрастил, и мы стали бы чемпионами»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал немецким журналистам о роли его усов в успехе команды на чемпионате мира-2018.

    На домашнем турнире россияне дошли до четвертьфинала, где уступили будущему финалисту Хорватии.

    – Вы провели великолепный ЧМ-2018, удивили многих людей в России. Мы слышали про телеведущего Ивана Урганта, который запустил акцию с «усами надежды».

    – Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил, и мы бы стали чемпионами мира. Но так как усы не помогают, надо было делать что-то другое. Понятно, то, что мы сыграли такой эмоциональный ЧМ, – это нас радует. Потому что ЧМ без команды-хозяйки, которая дает надежду и эмоции, выглядел бы скучно.

    Хорошо, что нам это удалось. Нас чуть больше узнают, чаще фотографии с нами делают. Для того и играли, чтобы футбол российский чуть-чуть приподнять.

    Завтра, 15 ноября, сборная России встретится в товарищеском матче с Германией. Игра состоится в Лейпциге и начнется 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 24 ноября 2018, 11:09

      Отрасти-ка ты себе бороду старика Хоттабыча !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:48

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- https://nnna.ru/mblog

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 14 ноября 2018, 19:24

      ....Усы гусара украшают,усы гусара в бой ведут.....дальше не буду.)))
      Щас у Черчеса две важных игры ,это главное .Пожелаем же ему и его черчесикам побед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 14 ноября 2018, 19:19

      Проснись усатый! Скоро другой ЧМ а ты всё не угомонишся про прошедшую

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 ноября 2018, 18:24

      Не каждый раз Черчесов "юмарит",но здесь можно смело поставить"лайк"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 14 ноября 2018, 18:23

      Мечтать не вредно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 ноября 2018, 17:58

      Отрасти себе мозг, чтоб ты понял, что шутки твои не смешные

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 14 ноября 2018, 17:38

      Посмотрим как отборочные пройдем, а потом уже о чемпионстве и усах можно поговорить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 17:32

      Просто с хорватами не повезло сильно вперед лезли, а эти оборонялись, а если бы прошли, то англичан 100% размазали бы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +448

      Rainmaker > Skull_Boy 14 ноября 2018, 17:59

      Со страшной силой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Skull_Boy 14 ноября 2018, 19:33

      Пора опохмелиться... И тебе и усатому «юмористу»

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 