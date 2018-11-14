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    Дзюба и Черчесов передали РФС права на свой фирменный жест

    Главный тренер сборной РоссииСтанислав Черчесов и нападающий национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба передали РФС права на свой фирменный жест – воинское приветствие [ладонь к козырьку], которым они празднуют забитые мячи.

    «Спустя некоторое время после чемпионата мира все футболисты и тренер подписали договор, в котором, помимо прочего, передали РФС исключительные права на использования своих жестов. Эту информацию нам подтвердили сразу несколько игроков сборной. Зачем это нужно союзу? Да все просто.

    Теперь РФС застолбил за собой право выпускать компьютерные игры или сувенирную продукцию с изображением Дзюбы и Черчесова. И, что особенно круто, выручкой с футболистами никто делиться не будет», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    14.11.2018 16:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 ноября 2018, 10:00

      а чё не палец в рот или как Шава подносил палец к губам, а лучше жест был у Данни писающий у углового флажка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 ноября 2018, 08:43

      Заняться больше не чем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:49

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- https://nnna.ru/mblog

      -2
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      Рейтинг: +11821

      igo123 15 ноября 2018, 00:20

      круто

      1
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      Рейтинг: +2410

      baden69 14 ноября 2018, 22:04

      Очередной источник доходов для РФС...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 20:23

      вам чё больше делать нечего господа у вас что в своём хозяйстве всё пучком или вам на всё ср..ь да вы просто дармоеды

      1
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 14 ноября 2018, 19:01

      А права на усы перешли?

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 14 ноября 2018, 18:22

      Может у Рональдо купим его жесты,которые он показывает после забитого мяча? Сумасшедший дом. В российском футболе столько проблемм, а мы жестами балуемся.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 ноября 2018, 18:20

      КЛОУНАДА !!!

      3
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 14 ноября 2018, 17:40

      Два дебила-клоуна.

      4
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