Дзюба и Черчесов передали РФС права на свой фирменный жест

Главный тренер сборной России ​Станислав Черчесов и нападающий национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба передали РФС права на свой фирменный жест – воинское приветствие [ладонь к козырьку], которым они празднуют забитые мячи.

«Спустя некоторое время после чемпионата мира все футболисты и тренер подписали договор, в котором, помимо прочего, передали РФС исключительные права на использования своих жестов. Эту информацию нам подтвердили сразу несколько игроков сборной. Зачем это нужно союзу? Да все просто.

Теперь РФС застолбил за собой право выпускать компьютерные игры или сувенирную продукцию с изображением Дзюбы и Черчесова. И, что особенно круто, выручкой с футболистами никто делиться не будет», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».