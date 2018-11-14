Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Влашич: «Пашалич говорил: «Мой друг, никогда не езжай в Россию»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что его партнер по сборной Хорватии Марио Пашалич не советовал ему переезжать в Россию.

    Влашич перешел в армейский клуб из «Эвертона» этим летом на правах аренды. Пашалич, который сейчас играет в «Аталанте», в в сезоне-2017/18 выступал в РПЛ за «Спартак».

    – Вы с кем-нибудь общаетесь из сборной?

    – У нас хорошие отношения с Марио Пашаличем. Может быть, вы слышали о нeм – в прошлом сезоне он забил два гола ЦСКА. Он на два года меня старше, поэтому в академии мы не пересекались. Хотя мы близки, потому что какое-то время он тренировался у моего отца в Хорватии.

    – Что он рассказывал вам о России?

    – Ему здесь не понравилось. Каррера сначала хотел видеть его в команде, а потом посадил на скамейку. Это было странно. Он лично позвонил ему, сказал, что Марио будет играть в каждой игре. Пашалич согласился, но в итоге разочаровался. Я знаю это чувство. У меня в Англии было то же самое. Я не играл, поэтому мне всe вокруг не нравилось.

    – Вы с ним разговаривали перед переездом в Россию?

    – В прошлом сезоне, когда ещe ничего не указывало на мой трансфер в ЦСКА, он мне сказал: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» (Смеется.)

    – Что же он вам сказал после переезда в Москву?

    – Ничего. Просто пожелал удачи.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 15 ноября 2018, 20:27

      Пашалич знал что по окончании аренды уедет из России, ему здесь сразу не понравилось.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 15 ноября 2018, 00:13

      и правильно сделал, что не послушал...сам видишь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 14 ноября 2018, 18:11

      ...зря не послушал.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 14 ноября 2018, 17:25

      Пашалич - сачок! Один его гол, правда, на добавленных минутах оставил приятное впечатление, но в остальном - полный пшик, как игрок команды не самого слабого в Европе чемпионата, которая борется за золотые медали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 16:34

      Слушать пашалича --- Влашичем не стать...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 14 ноября 2018, 16:18

      После Спартака так любой легионер скажет)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > bset 14 ноября 2018, 16:25

      Я хоть и болельщик Спартака, в данном случае соглашусь. Такая жопа в структуре клуба творится, что в ней могут выжить только такие как Глушаков и Комбаров, а норм легионеры в ужасе убегают, либо как Адриано и Фернандо со временем "русеют" и остывают...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > Евгений Агеев 14 ноября 2018, 16:53

      Я хоть и болельщик ЦСКА, но от того п***ца, что творится у вас в клубе, становится грустно. С такой историей и армией болельщиков 16 лет - это не просто ничего не делать нужно во главе, это нужно откровенно вредить. Терпения вам и веры в то, что всех этих паразитов во главе клуба уберут и придут достойные руководители на их место.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 ноября 2018, 15:58

      Мне кажется что тут дело в разном уровне . Я много видел Пашалича и в Милане и в Монако и как мне кажется он просто игрок в лучшем случае для середнячков чемпионата , а чтобы играть на более высоком уровне ему не хватает просто напросто таланта в отличие от Влашича. Условно говоря в Динамо и в нынешнем Рубине Пашалич скорее всего был бы хорош , а в Спартаке нет, в этом всё и дело.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > hevbn 28 14 ноября 2018, 23:35

      Вот это верно, а про Россию он не от большого ума квакнул.Но и Каррера был неправ, если действительно обещал такому игроку место в основе вне конкуренции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      Ollegator 14 ноября 2018, 14:55

      Играть в каждой игре и выходить на поле в каждой игре не одно и тоже..
      Большую часть матчей, когда пашалич был на поле он не играл, а отбывал номер.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 14 ноября 2018, 14:47

      Пашалич оставил хорошее впечатление, если бы не лимит, думаю он спокойно вытеснил 8номера из основы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 14 ноября 2018, 14:38

      Да и не надо было его брать в аренду один из многочисленных никчемных игроков

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 