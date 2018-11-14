Влашич: «Пашалич говорил: «Мой друг, никогда не езжай в Россию»

Пашалич знал что по окончании аренды уедет из России, ему здесь сразу не понравилось.)
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что его партнер по сборной Хорватии Марио Пашалич не советовал ему переезжать в Россию.
Влашич перешел в армейский клуб из «Эвертона» этим летом на правах аренды. Пашалич, который сейчас играет в «Аталанте», в в сезоне-2017/18 выступал в РПЛ за «Спартак».
– Вы с кем-нибудь общаетесь из сборной?
– У нас хорошие отношения с Марио Пашаличем. Может быть, вы слышали о нeм – в прошлом сезоне он забил два гола ЦСКА. Он на два года меня старше, поэтому в академии мы не пересекались. Хотя мы близки, потому что какое-то время он тренировался у моего отца в Хорватии.
– Что он рассказывал вам о России?
– Ему здесь не понравилось. Каррера сначала хотел видеть его в команде, а потом посадил на скамейку. Это было странно. Он лично позвонил ему, сказал, что Марио будет играть в каждой игре. Пашалич согласился, но в итоге разочаровался. Я знаю это чувство. У меня в Англии было то же самое. Я не играл, поэтому мне всe вокруг не нравилось.
– Вы с ним разговаривали перед переездом в Россию?
– В прошлом сезоне, когда ещe ничего не указывало на мой трансфер в ЦСКА, он мне сказал: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» (Смеется.)
– Что же он вам сказал после переезда в Москву?
– Ничего. Просто пожелал удачи.