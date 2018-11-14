Влашич: «Пашалич говорил: «Мой друг, никогда не езжай в Россию»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что его партнер по сборной Хорватии Марио Пашалич не советовал ему переезжать в Россию.

Влашич перешел в армейский клуб из «Эвертона» этим летом на правах аренды. Пашалич, который сейчас играет в «Аталанте», в в сезоне-2017/18 выступал в РПЛ за «Спартак».

– Вы с кем-нибудь общаетесь из сборной?

– У нас хорошие отношения с Марио Пашаличем. Может быть, вы слышали о нeм – в прошлом сезоне он забил два гола ЦСКА. Он на два года меня старше, поэтому в академии мы не пересекались. Хотя мы близки, потому что какое-то время он тренировался у моего отца в Хорватии.

– Что он рассказывал вам о России?

– Ему здесь не понравилось. Каррера сначала хотел видеть его в команде, а потом посадил на скамейку. Это было странно. Он лично позвонил ему, сказал, что Марио будет играть в каждой игре. Пашалич согласился, но в итоге разочаровался. Я знаю это чувство. У меня в Англии было то же самое. Я не играл, поэтому мне всe вокруг не нравилось.

– Вы с ним разговаривали перед переездом в Россию?

– В прошлом сезоне, когда ещe ничего не указывало на мой трансфер в ЦСКА, он мне сказал: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» (Смеется.)

– Что же он вам сказал после переезда в Москву?

– Ничего. Просто пожелал удачи.