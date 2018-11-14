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    Рианчо: «Каррера сказал: «Ты не идешь на прощальный ужин»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, что не прощался с Массимо Каррерой после его увольнения. Итальянец не пригласил коллегу на прощальный ужин.

    – Со стороны показалось, будто бы вы пытаетесь руководить командой вместе с Массимо.

    – Показаться такое могло, но это не так. На протяжении всего периода совместной работы мы были с Каррерой, как братья! Если мне что-то нравилось или я что-то считал правильным, всегда говорил ему об этом, если был уверен, что Массимо ошибается – говорил ему об этом в лицо. Относился к нему, как к брату. И всегда после всех советов говорил: ты – тренер, конечное решение – твое.

    – Братские отношения разрушились после увольнения Массимо?

    – Мы не попрощались.

    – Почему?

    – В тот же день, когда руководство сообщило об отставке Массимо, он устроил прощальный ужин. Я уточнил: Массимо, сегодня прощальный ужин? Он ответил: нет, нет, это для игроков.

    – Обидно?

    – Жаль, я хотел быть на том ужине. В конце концов, мы вместе работали, у нас были нормальные отношения. И я думал, что идеологически мы были близки. Он сказал: ужин только для игроков, но там были другие тренеры – Джанлука Риомми, Диего Мантовани… Что ж, каждый поступает так, как считает нужным.

    – Почему бы вам было лично не позвонить Массимо? Попили бы вместе кофе.

    – Это все равно что звонить девушке, которая тебя бросила: ну, может, все-таки пообщаемся? Я спросил прямо: можно, я приду? Массимо сказал: нет, ты не идешь. Мне надо было упрашивать? Кричать «Почему?» Это было бы странно. Каррера так решил. Его право.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2018 11:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1862

      mahan 14 ноября 2018, 16:42

      Массимо тебя на сквозь видел. Правильно он тебя не пригласил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:53

      Значит было за что не пригласить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 14 ноября 2018, 15:35


      на кой нам эта гнилуха испанская

      куды не глянь он, писать больше не о чем, что ли

      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 14:05

      Он не поинтересовался может каррера и не считал все это время ни братом, ни другом? Просто терпел..

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 ноября 2018, 13:36

      да потому что ты ему остохренел уже

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 14 ноября 2018, 13:08

      КАРРЕРА МУЖИК, а это профурсетка испанская.

      2
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 14 ноября 2018, 12:52

      не могу я понять этого человека. с какой стороны не смотри

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 14 ноября 2018, 12:19

      Врет сам на его место

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 ноября 2018, 12:17

      Да, не понять нам их...

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 ноября 2018, 12:04

      Не похоже, Рауль, что ты был братом. И похоже, что в этой истории ты не являешься братом и даже не сестрой, а скорей девушкой, которая изменила. Потому тебя Массимо и не хотел видеть в день прощания со своей бывшей футбольной семьей - командой чемпионом, к которой ты не имел никакого отношения.

      4
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > Т34 14 ноября 2018, 12:05

      Да прихвостень он Измайловский!!!

      2
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