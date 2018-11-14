Влашич: «Думаю, Гончаренко – самый сильный тренер в моей карьере»

Да
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
– Гончаренко говорит при всех, что вы лучший?
– Он не говорит, что я лучший. Он дает мне свободу в игре. Для меня это намного важнее. Если тренер позволяет мне действовать свободно, то я понимаю, что он в меня верит.
– Гончаренко – самый сильный тренер в вашей карьере?
– Хм… Думаю, да.
– Одни тренеры постоянно общаются с игроками, другие – держат дистанцию. Как у вас с Гончаренко?
– Достаточно разговариваем. Намного лучше, когда есть возможность общаться с тренером. В моей карьере были те, кто держался отстраненно – это сильно влияло на отношения в команде.
– На каком языке вы общаетесь?
– На английском, немного на русском, а во время долгих разговоров подключается переводчик.
– В футболе все более или менее одинаково во всех чемпионатах. Было что-то новое для вас, что вы узнали только от Гончаренко?
– Раньше я всегда принимал мяч, стоя спиной к воротам, а сейчас – лицом. Это, пожалуй, самая важная вещь, которой он меня научил.
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