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    Влашич: «Думаю, Гончаренко – самый сильный тренер в моей карьере»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

    – Гончаренко говорит при всех, что вы лучший?

    – Он не говорит, что я лучший. Он дает мне свободу в игре. Для меня это намного важнее. Если тренер позволяет мне действовать свободно, то я понимаю, что он в меня верит.

    – Гончаренко – самый сильный тренер в вашей карьере?

    – Хм… Думаю, да.

    – Одни тренеры постоянно общаются с игроками, другие – держат дистанцию. Как у вас с Гончаренко?

    – Достаточно разговариваем. Намного лучше, когда есть возможность общаться с тренером. В моей карьере были те, кто держался отстраненно – это сильно влияло на отношения в команде.

    – На каком языке вы общаетесь?

    – На английском, немного на русском, а во время долгих разговоров подключается переводчик.

    – В футболе все более или менее одинаково во всех чемпионатах. Было что-то новое для вас, что вы узнали только от Гончаренко?

    – Раньше я всегда принимал мяч, стоя спиной к воротам, а сейчас – лицом. Это, пожалуй, самая важная вещь, которой он меня научил.

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 ноября 2018, 14:01

      Да

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 14 ноября 2018, 13:03

      Вагнер Лав всегда принимал мяч, спиной к воротам и мало кто угадывал в какую сторону он развернется и удерет от тебя

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 12:10

      Путь у тебя будет долгим, но в России ты уже можно сказать "мастер" и надо тебе пробовать дальше, а Эвертон тебя убьет, как игрока, и надо тебе окрепнуть, а окрепнуть значит уходить команду низшим классом

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 ноября 2018, 11:54

      время покажет

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 14 ноября 2018, 10:40

      Согласен. Тренер сильный. Как только молодёжь окрепнет, клуб станет непобедимым.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 10:32

      Карьера только начинается, кто знает с кем ещё его ждут встречи в футбольном мире...

      2
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