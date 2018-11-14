Влашич: «Думаю, Гончаренко – самый сильный тренер в моей карьере»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

– Гончаренко говорит при всех, что вы лучший?

– Он не говорит, что я лучший. Он дает мне свободу в игре. Для меня это намного важнее. Если тренер позволяет мне действовать свободно, то я понимаю, что он в меня верит.

– Гончаренко – самый сильный тренер в вашей карьере?

– Хм… Думаю, да.

– Одни тренеры постоянно общаются с игроками, другие – держат дистанцию. Как у вас с Гончаренко?

– Достаточно разговариваем. Намного лучше, когда есть возможность общаться с тренером. В моей карьере были те, кто держался отстраненно – это сильно влияло на отношения в команде.

– На каком языке вы общаетесь?

– На английском, немного на русском, а во время долгих разговоров подключается переводчик.

– В футболе все более или менее одинаково во всех чемпионатах. Было что-то новое для вас, что вы узнали только от Гончаренко?

– Раньше я всегда принимал мяч, стоя спиной к воротам, а сейчас – лицом. Это, пожалуй, самая важная вещь, которой он меня научил.

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