Рианчо посоветовал Глушакову не встречаться с фанатами «Спартака»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо посоветовал Денису Глушакову не встречаться с фанатами для разговора.

«Вот чего я Глушакову не советовал, так это идти говорить с фанатами. Не потому что считаю это неправильным.

Просто Денису, как и всем, надо немного успокоиться в этой ситуации и сосредоточиться на футболе. Я вообще много общаюсь с футболистами», – сказал Рианчо.

Фанаты «Спартака» освистывают появление на поле Глушакова после ухода Массимо Карреры из команды. Они считают виновным в этом полузащитника.

По теме – наш подкаст про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. Вот он:

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