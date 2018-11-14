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    Рианчо посоветовал Глушакову не встречаться с фанатами «Спартака»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо посоветовал Денису Глушакову не встречаться с фанатами для разговора.

    «Вот чего я Глушакову не советовал, так это идти говорить с фанатами. Не потому что считаю это неправильным.

    Просто Денису, как и всем, надо немного успокоиться в этой ситуации и сосредоточиться на футболе. Я вообще много общаюсь с футболистами», – сказал Рианчо.

    Фанаты «Спартака» освистывают появление на поле Глушакова после ухода Массимо Карреры из команды. Они считают виновным в этом полузащитника.

    По теме – наш подкаст про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. Вот он:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2018 09:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 15:37

      Глушаков и так все понимает чем это пахнет без его совета.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR 14 ноября 2018, 13:06

      Рианчо,наверное, стоит успокоится (
      Он забудется,как весенний дождик))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 11:58

      Единственно верный совет.Глушакову стоит задуматься о встрече с фанатами какого нибудь другого клуба или культа.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 ноября 2018, 11:38

      Хоть один реально дельный совет...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 ноября 2018, 11:33

      Глушаков может доказать свою невиновность и преданность клубу только игрой, а не болтавнёй и пиаром!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 ноября 2018, 11:11

      глушак не при делах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3425

      AZ 14 ноября 2018, 10:53

      Пора глушаку в ЦСКА... Лучшее наказание для фанатов красно белых

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 ноября 2018, 10:52

      вот уж воистину засранчо - уже уехал, а вонять еще год будет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 14 ноября 2018, 10:48

      Думаю у Глушака хватит сейчас ума не делать из себя Анну Каренину. Поезд из фанатской массы еще идет на большой скорости. Если он желает поговорить, пусть подождет, когда этот поезд остановится, когда паровоз сбросит пар. Только вот, что он может сказать? Одна из сторон, по ее же мнению, всегда права. А очной ставки, увы, не будет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 14 ноября 2018, 10:30

      А зачем ему разговаривать с фанами? Оправдываться? Оправдываются виноватые, а ему не в чем оправдываться. А доказывать что то ФАНАМ!!!!!!!!, бесполезно.

      2
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