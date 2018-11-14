Романцев: «С Кононовым есть надежда на возвращение «Спартаку» фирменной игры»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Олега Кононова в столичный клуб, который он возглавил 12 ноября. Контракт подписан до конца сезона-2019/20. Ранее он тренировал тульский «Арсенал».

– Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?

– Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.

– Не удивились такому желанию?

– А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.

– Кононов назвал Бескова и вас теми специалистами, у которых он многое почерпнул как тренер.

– Приятно слышать. Будем считать, что у нас общий учитель – Константин Иванович. Значит, есть надежда на возвращение «Спартаку» игры, которая когда-то была его фирменным стилем – короткий и средний пас.

– А из современных тренеров Кононов под номером один назвал Гвардиолу.

– У него хороший, можно сказать, спартаковский вкус. Так что и здесь наше мнение совпадает.

– Не так давно вы сказали, что «Спартак» должен возглавить человек, преданный этом клубу с огромными традициями. Но ведь Кононов к таковым не принадлежит.

– Зато он не скрывает, что всегда болел за нашу команду. К тому же Бесков приглашал его самого в «Спартак». А еще ему близок игровой стиль, который исповедовал Константин Иванович. Но самое главное, что новый тренер уже сейчас говорит о решении максимальных задач.

Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Обсуждаем в подкасте:

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