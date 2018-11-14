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    Романцев: «С Кононовым есть надежда на возвращение «Спартаку» фирменной игры»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Олега Кононова в столичный клуб, который он возглавил 12 ноября. Контракт подписан до конца сезона-2019/20. Ранее он тренировал тульский «Арсенал».

    – Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?

    – Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.

    – Не удивились такому желанию?

    – А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.

    – Кононов назвал Бескова и вас теми специалистами, у которых он многое почерпнул как тренер.

    – Приятно слышать. Будем считать, что у нас общий учитель – Константин Иванович. Значит, есть надежда на возвращение «Спартаку» игры, которая когда-то была его фирменным стилем – короткий и средний пас.

    – А из современных тренеров Кононов под номером один назвал Гвардиолу.

    – У него хороший, можно сказать, спартаковский вкус. Так что и здесь наше мнение совпадает.

    – Не так давно вы сказали, что «Спартак» должен возглавить человек, преданный этом клубу с огромными традициями. Но ведь Кононов к таковым не принадлежит.

    – Зато он не скрывает, что всегда болел за нашу команду. К тому же Бесков приглашал его самого в «Спартак». А еще ему близок игровой стиль, который исповедовал Константин Иванович. Но самое главное, что новый тренер уже сейчас говорит о решении максимальных задач.

    Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Обсуждаем в подкасте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2018 06:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 14 ноября 2018, 17:16

      А что Романцев больше не тренирует все что та молчат не хотят его

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 14:38

      Даже если не будет сиюминутных результатов ,можно будет подождать. Если Кононов будет прививать систему игры Гвардиолы ,потребуются новые исполнители. Хотя в Краснодаре просматривался подобный стиль игры.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 ноября 2018, 10:34

      Надежды - надеждами, только не подняла бы снова вой, стая спартаковских ветеранов, после первых неудач. Команда с кондачка не строится, не простое это дело вбить в некоторые тупые головы, что от них хотят. А нашим ветеранам, управленцам и хозяевам, невтерпеж - давай победы здесь и сейчас.

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 14 ноября 2018, 09:03

      Да, хочется увидеть тот фирменный, спартаковский футбол! Но увы, времена меняются, футбол стал совершенно другим!

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Опорник84 14 ноября 2018, 19:33

      Да нет,наоборот ,в то что называлось спартаковским футболом,играет Барса,и команды которые тренирует Гвардиола.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 14 ноября 2018, 08:50

      и фирменного места с 7 по 12 =)))

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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 14 ноября 2018, 08:42

      да романцев супер спасибо

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 08:16

      Романцев чмо редкостное все таки..Каррере,который выиграл наконец то чемпионство,романцев ниче хорошего не сказал,все багаж аленичева вспоминает.. а кононову ,который еще ниче не сделал, дифирамбы поет..

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      Рейтинг: +678

      Пастырь > mihail200606 14 ноября 2018, 10:11

      Похвалу каждый любит, особенно в его возрасте. А Каррера про него ничего не говорил, вот и...….

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      Рейтинг: +43

      Mak-syt > mihail200606 14 ноября 2018, 10:49

      А кто тогда Каррера?приехав в Россию и говорить легенде Спартака чтоб тот выучил итальянский язык и только после этого он с ним пообщается.не много ли он на себя взял?не уважает титулы пусть уважает хотя бы возраст

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Mak-syt 14 ноября 2018, 13:58

      Солидарен полностью!

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > mihail200606 14 ноября 2018, 14:00

      Я не фанат спартака, но называть Романцева таким словом не красиво!
      А что итальянец то сделал? Ему повезло выиграть тот чемпионат, не он его выиграл!, а что ещё он для красно-белых сделал?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 07:58

      Будем очень надеяться, что так и будет.

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 14 ноября 2018, 07:15

      верим в победы и игру

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